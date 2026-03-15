गुरुग्राम: LPG की किल्लत पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सिलेंडर को घोड़ी पर रखकर निकाली बारात

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए सिलेंडर को घोड़ी पर रखकर उसकी ‘बारात’ निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार पर गैस आपूर्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए.

जानकारी के अनुसार, यह प्रदर्शन अग्रवाल धर्मशाला चौक और सोहना चौक के पास आयोजित किया गया. जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक जुटे है. कांग्रेस की पूर्व पार्षद सीमा पाहुजा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध की स्थिति के बीच देश के कई हिस्सों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत देखी जा रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु किया जाए.

युद्ध के बाद गुरुग्राम में हो गई सिलेंडरों की कमी- पंकज डावर

कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि जब से ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है तब से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हो गई है. कई जगह सिलेंडर मिल भी नहीं पा रहे हैं इसी को देखते हुए आज गुरुग्राम में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल दिया. जब से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत हुई है तब से घरेलू सिलेंडर कुछ जगह मिल रहे हैं. लेकिन उन पर करीब डेढ़ सौ रुपए बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से भी कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक हो रही है. आज गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जमकर गैस सिलेंडर और बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरा है.

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गुरुग्राम में कहीं-कहीं सिलेंडरों की भारी किल्लत- कांग्रेस

कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बीजेपी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना रोष प्रकट किया. इस दौरान कांग्रेस की पूर्व पार्षद सीमा पाहुजा ने तो यह भी कह दिया कि ग्रहणियों को रसोई गैस की कीमत की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है. कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने तो यह भी कह दिया कि देश में तानाशाही का माहौल बन गया है जो दिल में आता है बीजेपी सरकार वही कर रही है. हालांकि इस प्रदर्शन का असर बीजेपी सरकार पर कितना होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन फिलहाल गुरुग्राम में गैस सिलेंडरों की किल्लत कहीं-कहीं बहुत ज्यादा है. हालांकि बुकिंग करने के बाद कई दिनों में घरेलू सिलेंडर तो मिल रहा है लेकिन कामर्शियल सिलेंडरों के किला लगातार गुरुग्राम में जारी है.

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