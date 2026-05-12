हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा

पानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा

Panipat News In Hindi: पानीपत में पक्का करने व ठेका प्रथा खत्म करने की मांग पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. विरोध में उन्होंने सड़कों पर कूड़ा फेंका. प्रशासन की अनदेखी से जनता बेहाल है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 12 May 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

'सफाई करने वाले ही फैलाने लगे गंदगी... इसके लिए जिम्मेदार कौन?' यह सवाल आज पानीपत की सड़कों पर हर कोई पूछ रहा है. अपनी मांगों को लेकर पिछले एक महीने से 'काम छोड़ो' हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. प्रशासन और सरकार की अनदेखी से नाराज सफाई कर्मचारियों ने शहर को साफ करने के बजाय खुद ही शहर में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है.

सोमवार (11 मई) को गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने विरोध का अनोखा और उग्र तरीका अपनाया. उन्होंने कूड़े से भरी ट्रॉलियां लीं और शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर जाकर पूरा कूड़ा सड़क पर खाली कर दिया. इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने शहर के मुख्य बाजारों में भी जगह-जगह कूड़ा बिखेर दिया, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

गुरुग्राम -हरियाणा में 12 दिनों से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप

क्या हैं सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगें?

सफाई कर्मचारी 1 मई से अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान नरेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी मुख्य मांगें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद करना है.

प्रधान नरेश ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "जींद में आयोजित रैली में सीएम ने घोषणा की थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सैलरी 6,000 रुपये और शहरी सफाई कर्मचारियों की सैलरी 27,000 रुपये की जाएगी. मुख्यमंत्री ने घोषणा करके वाहवाही तो लूट ली, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया."

प्रधान नरेश ने स्थानीय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पानीपत जिले में चार विधायक, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्यसभा सांसद और दो राज्य मंत्री हैं, इसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. चुनाव के समय वोट दिलवाने के लिए नेता उनके पीछे-पीछे घूमते हैं और उनकी विशेष ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन अब सबने आंखें मूंद ली हैं.

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, यह प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले 35 दिनों से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी धरने पर हैं, लेकिन उनकी भी अनदेखी की जा रही है.

कांग्रेस नेता बुल्ले शाह का समर्थन, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

इस धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता बुल्ले शाह भी पहुंचे. उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और वेतन बढ़ाने की मांग का पुरजोर समर्थन किया.

बुल्ले शाह ने नगर निगम के 7 करोड़ रुपये के सफाई ठेके पर गंभीर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "शहर की सफाई के लिए 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. इतने बजट में तो शहर की हर गली शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है. सफाई का ठेका तो 20 गुना बढ़ गया, लेकिन धरातल पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी एक रुपये नहीं बढ़ाई गई."

आखिर जिम्मेदार कौन?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आखिर 1 मई से धरने पर बैठे इन कर्मचारियों की सुध क्यों नहीं ली जा रही? इसके लिए नगर निगम के अधिकारी और मेयर कोमल सैनी अब तक क्या कर रहे हैं? और जिस तरह से शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर कूड़ा डाला गया, क्या शहर की इस दुर्दशा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं हैं?

विनेश फोगाट के समर्थन में उतरीं साक्षी मलिक, कहा- फेडरेशन ने दो दिन पहले नियम बदलकर छीना मौका

Published at : 12 May 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा
पानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा
हरियाणा
गुरुग्राम टोल प्लाजा पर युवकों की गुंडागर्दी, कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, कंट्रोल रूम तोड़ा
गुरुग्राम टोल प्लाजा पर युवकों की गुंडागर्दी, कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, कंट्रोल रूम तोड़ा
हरियाणा
गुरुग्राम -हरियाणा में 12 दिनों से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप
गुरुग्राम-हरियाणा में 12 दिनों से हड़ताल पर सफाईकर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था हुई ठप
हरियाणा
विनेश फोगाट के समर्थन में उतरीं साक्षी मलिक, कहा- फेडरेशन ने दो दिन पहले नियम बदलकर छीना मौका
विनेश फोगाट के समर्थन में उतरीं साक्षी मलिक, कहा- फेडरेशन ने दो दिन पहले नियम बदलकर छीना मौका
Advertisement

वीडियोज

Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget