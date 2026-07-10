मानसून की बारिश में डूबा अंबाला, सड़क से स्कूल तक हर तरफ जलभराव; जनजीवन बेहाल

अंबाला में पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुक कर बरसात हो रही है और लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है. रात की बरसात के बाद सुबह लोगों की आंख खुली तो लोगों को डूबता अंबाला नजर आया. सुबह-सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से लबालब भरी सड़कों से होकर गुजरना पड़ा और स्कूल में जाकर देखा तो स्कूल भी जलमग्न दिखाई दिया.

वहीं सुबह-सुबह घर से बाहर निकले लोगों के लिए भी जल भराव मुसीबत बनता दिखाई दिया और लोग सरकार और आमजन को इसका जिम्मेदार बताते नजर आए. अंबाला में पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुक कर बरसात हो रही है और लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है.

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रात की बरसात में डूबा अंबाला

रात की बरसात के बाद सुबह लोगों की आंख खुली तो लोगों को डूबता अंबाला नजर आया. कपड़ा स्थित सात नंबर स्कूल के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि रात भर से बारिश हो रही है और कपड़ा मार्केट में निकासी न होने के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कपड़ा मार्केट का पानी भी स्कूल में आ गया है.

उन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं. उनको सुरक्षित स्थान पर बिठाया जा रहा है. जलजमाव की स्थिति पैदा होने से छात्र-छात्राओं समेत शिक्षकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भी जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है.

क्या बोले स्थानीय नागरिक?

अंबाला में नदियों में तब्दील हुई सड़कों के बीच से निकलकर आए योगेश जैन ने कहा कि कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन अंबाला वासियों को इस जलभराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता. क्योंकि इसके जिम्मेदार सरकार है. अगर इस समस्या से निपटना है तो आमजन और सरकार को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा. तभी जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

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