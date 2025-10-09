पानीपत: प्रेम संबंध में दोस्त ही बने गगन के कातिल, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

पानीपत की नेशले फैक्ट्री के पास मिले युवक के शव की गुत्थी रेलवे पुलिस ने सुलझा ली है. पांच दिन पहले हुए मर्डर की वजह प्रेम संबंध निकली. बुधवार (8 अक्टूबर) को जीआरपी ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक के दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ही दोस्त गगन की हत्या करने का प्लान एक महीने से बना रहे थे.

जीआरपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मिला शव की शिनाख्त करने में काफी परेशान हुई थी. पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों की मदद ली. मृतक की पहचान समालखा के न्यू दुर्गा कॉलोनी निवासी गगन पुत्र हीरालाल के रूप में हुई थी. शुरुआती जांच में गगन के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे. जांच के बाद यह साफ हुआ कि गगन की हत्या उसके ही दो दोस्त नितिन और अजय ने मिलकर की थी.

इस वजह से दोनों के बीच होने लगा विवाद

गगन की शादी एक साल पहले उसकी प्रेमिका से ही हुई थी. दोनों का रिश्ता कई साल पुराना था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया. गगन के घर पर उसका दोस्त नितिन अक्सर आता-जाता था. इसी दौरान नितिन की गगन की पत्नी से नजदीकियां बढ़ने लगीं. जब गगन को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच विवाद होने लगा.

हत्या के बाद शव को फेंक दिया रेलवे ट्रैक पर

जीआरपी प्रभारी ने बताया कि नितिन और अपनी पत्नी के बीच की बढ़ती बातचीत से गगन परेशान था और उसने इसका विरोध किया. इसके बाद नितिन ने अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर गगन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली. घटना के दिन नितिन और अजय ने गगन को मिलने के बहाने बुलाया. जब गगन पहुंचा तो दोनों ने पहले उस पर दुकान का शटर खोलने वाला लोहे का हैंडल और फिर ईंट से वार किए. गगन की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद दोनों ने उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया.. जिससे मामला आत्महत्या या दुर्घटना का लगे.

दोनो आरोपी को कर लिया गिरफ्तार

घटना के बाद जीआरपी टीम ने घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. बुधवार को दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली. जीआरपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से अभी गहन पूछताछ की जा रही है. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं.वहीं पुलिस ने हत्या की वारदात में प्रयोग किये गए पत्थर एक लोहे का हथियार बरामद कर लिए हैं.

वहीं पुलिस इस मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है.पुलिस आरोपियों से जांच में ये जानने का प्रयास करेगी कि इस हत्या की वारदात की साजिश में पत्नी की भूमिका है या नहीं.

गगन की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था. उससे पहले ही गगन का परिवार बिखर गया वहीं अब परिवार में खुशियां की जगह मातम छा गया.