हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासनौली मंडी: कर्ज से परेशान आढ़ती ने की आत्महत्या, धमकी का आरोप

सनौली मंडी: कर्ज से परेशान आढ़ती ने की आत्महत्या, धमकी का आरोप

Panipat Suicide Case: सनौली खुर्द अनाज मंडी में आढ़ती सुनील गर्ग ने कर्ज के दबाव और धमकी से परेशान होकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने कर्ज देने वालों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है.

09 Oct 2025 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

सनौली खुर्द अनाज मंडी में (42) साल के आढ़ती सुनील गर्ग ने मंगलवार (7 अक्टूबर) दोपहर को सल्फास खा लिया. इससे उनकी हालत बिगड़ गई. परिवार वालों ने उन्हें निजी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया. शाम तक वहां उनका इंतकाल हो गया. परिजनों ने कुछ लोगों पर कर्ज वसूलने के लिए दबाव डालने का इल्जाम लगाया.

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह एक आदमी आढ़ती पर आया था, उसने धमकी भी दी थी. पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया. जांच की शुरुआत हो चुकी है, परिजनों के बयान नोट किए जा रहे हैं, आढ़ती की कुल देनदारी कितनी थी, इसकी जानकारी अभी परिवार ने नहीं दी.

इलाज के दौरान हो गई मौत

यह घटना थाना सनौली इलाके के सनौली खुर्द अनाज मंडी की है, यहां सुनील गर्ग उर्फ लीला की आढ़ती चलती थी. मंगलवार को वह दुकान पर मौजूद थे, दोपहर में उनकी सेहत अचानक गिर गई, खबर मिलते ही परिवार ने उन्हें पानीपत के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई.

धमकी देकर बढ़ा दिया तनाव

परिजनों के मुताबिक सुनील का कुछ लोगों से लेन-देन चल रहा था, कुछ दिनों से कर्ज देने वालों की तरफ से दबाव पड़ रहा था. मंगलवार सुबह भी एक शख्स आढ़ती पर पहुंचा, उसने धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया. इसी से परेशान होकर सुनील ने सुसाइड कर ली.

आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की की है गुजारिश

इधर मौत की खबर पर पुलिस घटनास्थल पर आ गई. शव जब्त कर जांच शुरू हो गई. जांच अधिकारी ने कहा कि परिजनों के बयान लेकर कार्रवाई होगी. शव का पोस्टमार्टम चल रहा है. पुलिस ने परिजनों के बयानों पर केस दर्ज कर लिया. परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की गुजारिश की है.

Input By : सुमित भारद्वाज
09 Oct 2025 06:41 PM (IST)
Panipat News HARYANA NEWS
KBC Birthday Special: Amitabh Bachchan के बर्थडे पर Javed Akhtar भी होंगे शामिल
