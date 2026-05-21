पानीपत में दिनदहाड़े लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने 72 साल की महिला की गोल्ड चेन छीनी

हरियाणा के पानीपत जिले से दिनदहाड़े लूटपाट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव निजामपुर में ग्राहक बनकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने एक परचून की दुकान चलाने वाली 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीन ली.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. यह पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

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पानी की बोतल और सिगरेट मांगने के बहाने आए

पुलिस को दी गई शिकायत में गांव निजामपुर निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि उनकी 72 वर्षीय माता कलावती अपने मकान के नीचे ही परचून की दुकान चलाती हैं, जिससे उनके घर का गुजारा चलता है. बुधवार, 20 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी माता हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठी हुई थीं.

दोपहर के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए बिना नंबर की एक बाइक पर दो अज्ञात युवक दुकान के सामने आकर रुके. एक युवक बाइक स्टार्ट करके थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा, जबकि पीछे बैठा लड़का उतरकर दुकान के अंदर आ गया. उसने कलावती से पीने के पानी की बोतल और एक सिगरेट मांगी.

मुड़ते ही गले पर मारा झपट्टा

शिकायत के अनुसार, जैसे ही बुजुर्ग महिला कलावती उसे सिगरेट देने के लिए पीछे मुड़ीं, शातिर बदमाश ने उन्हें डराया-धमकाया और अचानक उनके गले पर झपट्टा मार दिया. बदमाश ने पलक झपकते ही महिला के गले में पहनी हुई करीब 2 तोला वजन की सोने की चेन तोड़ ली.

जब तक बुजुर्ग महिला कुछ समझ पातीं और शोर मचातीं, आरोपी चेन लेकर दुकान से बाहर भागा और अपने साथी की बाइक पर बैठकर जीटी रोड (GT Road) की तरफ तेजी से फरार हो गया. दोपहर के समय गली में सुनसान होने के कारण आरोपी आसानी से भागने में कामयाब रहे.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, CCTV से तलाश जारी

बदमाशों के भागने के बाद डरी-सहमी पीड़ित महिला ने तुरंत इस घटना की जानकारी अपने बेटे रविन्द्र और परिवार के अन्य सदस्यों को दी. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने रविंद्र कुमार की शिकायत के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि भागने वाले रास्ते का पता लगाकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके.

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