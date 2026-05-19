रेवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक के बाद एक कई ब्लास्ट, जान बचाकर भागे लोग

हरियाणा के रेवाड़ी से इस वक्त एक बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है. यहां बावल औद्योगिक क्षेत्र (सेक्टर-5) में स्थित एक केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक है कि इसकी गगनचुंबी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ देखा जा सकता है.

आग लगने के बाद कंपनी के अंदर से लगातार हो रहे जोरदार धमाकों (Blasts) ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई है.

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धमाकों की आवाज से मची भगदड़

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगने के कुछ ही देर बाद कंपनी के भीतर से एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं. इन धमाकों की गूंज से आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. दहशत के मारे लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.

इस हादसे से जुड़ी 4 बड़ी बातें

केमिकल के कारण विकराल हुई आग: जिस GLS कंपनी में यह हादसा हुआ है, वह केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है. अंदर भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल मौजूद होने की वजह से आग ने चंद मिनटों में ही पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया.

रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतें: घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं. हालांकि, आग केमिकल की है, इसलिए पानी के साथ-साथ फोम का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन मुस्तैद: एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को खाली कराया जा रहा है. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और भीड़ को फैक्ट्री से दूर रखा जा रहा है.

जान-माल के नुकसान का अभी अंदेशा नहीं: फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. हादसे के वक्त कंपनी के अंदर कितने कर्मचारी ड्यूटी पर थे और किसी के फंसे होने की आशंका है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

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