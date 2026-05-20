Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी, पुलिस ने मामला दर्ज किया.

हरियाणा के पानीपत जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां राक्सेड़ा गांव के पास मंगलवार (19 मई) को एक रेत से भरे डंपर ने तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल को रौंद दिया. इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक महिला हथवाला गांव की प्रीति (23) बतायी जा रही है. महिला लगभग आठ महीने की गर्भवती थीं, गर्भ में पल रहा शिशु भी घटना में मृत माना जा रहा है. .

डंपर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, हथवाला निवासी संदीप जांगड़ा अपनी पत्नी प्रीति को गन्नौर दवा दिलवाने ले जा रहे थे, तब राक्सेड़ा में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी. चालक की तेज रफ्तार और संभावित लापरवाही के कारण टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला कई फुट तक उछलकर गिरी और डंपर की चक्के के नीचे आकर उसकी मौत हो गयी.

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ग्रामीणों में रोष

इस हादसे में बाइक चला रहे संदीप को भी गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के बाद प्रशासन पर कठोर नाराजगी व्यक्त की है. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से राक्सेड़ा, बुढ़नपुर, कारकोली, सिंभलगढ़ और हथवाला क्षेत्रों में यमुना से अवैध खनन चल रहा है. उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के कारण तेज रफ्तार तथा बेकाबू डंपर पतली गलियों व सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है.

ग्रामीणों का आरोप शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय अधिकारियों जैसे एसडीएम, उपायुक्त और विधायक सहित उच्च अधिकारियों को मांग पत्र व प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से शिकायतें देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया.

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन पर ही होगी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे मे लेकर समालखा सरकारी हस्पताल लाया गया और मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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