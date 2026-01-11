भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'पंचायती राज को कमजोर कर रही सरकार, मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ दिखावा'

मनरेगा (MGNREGA) योजना के स्वरूप में बदलाव और इसके क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया. इसी कड़ी में रोहतक में धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का समर्थन करने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार इस योजना पर अंकुश लगाकर इसे पूरी तरह खत्म करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के हक पर डाका डाल रही है.

आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरा

हुड्डा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए. उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कुल 8 लाख मनरेगा मजदूरों में से सरकार ने केवल 2100 मजदूरों को ही काम दिया है. जो योजना 100 प्रतिशत केंद्र सरकार के हिस्से से चलती थी, अब सरकार उसका 10 प्रतिशत हिस्सा देने में भी कतरा रही है. काम न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पूरी तरह बाधित हो गया है.

पंचायती राज को कमजोर करने की साजिश

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है. मनरेगा का नाम बदलकर 'वीबी जीरामजी योजना' करना केवल नाम का बदलाव है, धरातल पर मजदूरों को कोई गारंटी नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की इन जनविरोधी नीतियों का असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी.

कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है और इसके बजट या स्वरूप में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आज के उपवास के जरिए कांग्रेस ने संदेश दिया है कि यदि मजदूरों के हितों की अनदेखी बंद नहीं हुई, तो पार्टी इस आंदोलन को और उग्र करेगी.