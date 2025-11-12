दिल्ली धमाके के बाद पानीपत में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, नागरिकों से भी की अपील

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पानीपत पुलिस जिले भर में हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा की दृष्टि से जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर चौक, चौराहों सहित विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग की जा रही है.

इसके साथी ही एसपी भूपेंद्र सिंह IPS ने आमजन से अपील भी की है कि किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान न दे, आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दे. भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल इत्यादी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

संदिग्धों पर नजर रख रही पुलिस

दिल्ली में हुई घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भूपेंद्र सिंह आईपीएस निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है. जिले में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था व शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित विभिन्न मार्गो पर नाकाबंदी कर गुजरने वाले सदिंग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चेक किया जा रहा है. कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है.

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को अपनें-2 क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में गश्त व बढाने व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखनें के निर्देश दिए गए है. सभी थाना व क्राइम युनिट द्वारा बाजार, होटल, धर्मशालाओं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चेक किया जा रहा है. सभी को निर्देशित किया गया कि अगर कोई सदिंग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए.

'आमजन भी सतर्कता के साथ निभाएं अपनी जिम्मेदारी'

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने कहा कि आपकी एक सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है. उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, ढाबा, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है, तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दें.

अधिकारी ने यह भी कहा कि, कोई भी लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे न छुए, क्योंकि उसमे कोई विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके. आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दें. सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा. गलत अफवाहों पर ध्यान न दे.

