हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणादिल्ली धमाके के बाद पानीपत में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, नागरिकों से भी की अपील

दिल्ली धमाके के बाद पानीपत में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, नागरिकों से भी की अपील

Panipat News: दिल्ली धमाके के बाद पानीपत में हाई अलर्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Nov 2025 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पानीपत पुलिस जिले भर में हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा की दृष्टि से जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर चौक, चौराहों सहित विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग की जा रही है.

इसके साथी ही एसपी भूपेंद्र सिंह IPS ने आमजन से अपील भी की है कि किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान न दे, आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दे. भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल इत्यादी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

संदिग्धों पर नजर रख रही पुलिस

दिल्ली में हुई घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भूपेंद्र सिंह आईपीएस निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है. जिले में सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था व शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित विभिन्न मार्गो पर नाकाबंदी कर गुजरने वाले सदिंग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चेक किया जा रहा है. कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है.

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को अपनें-2 क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में गश्त व बढाने व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखनें के निर्देश दिए गए है. सभी थाना व क्राइम युनिट द्वारा बाजार, होटल, धर्मशालाओं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चेक किया जा रहा है. सभी को निर्देशित किया गया कि अगर कोई सदिंग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए. 

'आमजन भी सतर्कता के साथ निभाएं अपनी जिम्मेदारी'

डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने कहा कि आपकी एक सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है. उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, ढाबा, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है, तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दें. 

अधिकारी ने यह भी कहा कि, कोई भी लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे न छुए, क्योंकि उसमे कोई विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके. आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर सूचना दें. सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा. गलत अफवाहों पर ध्यान न दे.

आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी की आई सफाई, कहा- 'हमारे यहां केमिकल...'

Input By : सुमित भारद्वाज
Published at : 12 Nov 2025 09:06 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Panipat Police Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
शिक्षा
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget