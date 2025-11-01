हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए प्रति महीना डिपोजिट करने की शुरुआत की. एक नवंबर से 522162 महिलाओं को 2100 रुपए उनके खाते में भेजने शुरू किए गए हैं.

हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत एक लाख रुपए वार्षिक परिवार की आय से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रूपये प्रति महीना देने की ये योजना है. 23 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.

25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 6,97,697 महिलाओं ने रजिस्टर किया है इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई ऐप पर. इनमें 651529 विवाहित और 46168 अविवाहित हैं. बाकी महिलाएं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी केवाईसी KYC की प्रक्रिया चल रही है. ऐप पर रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है.