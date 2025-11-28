Haryana News: पड़ोसी के साथ था मां का अफेयर, बेटे ने रंगे हाथ पकड़ा, हत्या कर शव ले गया थाने

Haryana Murder News: हरियाणा के सिरसा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, यहां एक युवक ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और उसके बाद वह दोनों के शव खुद पुलिस स्टेशन ले गया. उसने पुलिस से शवों को गाड़ी से निकालने को कहा. युवक के बयान से पुलिस हैरान रह गई. जब उन्होंने गाड़ी खोली तो उन्हें अंदर एक महिला और एक पुरुष का शव मिला. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और साथ रही आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मां को बेटे ने पड़ोसी के साथ रंगे हाथ पकड़ा

बता दें कि कल यानी गुरुवार, 27 तारीख रात को युवक ने अपनी मां और उनके पड़ोसी को रंगे हाथों पकड़ा और गुस्से में दोनों का स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी. मृत महिला की पहचान 42 साल अंगूरी देवी और उसके 45 साल प्रेमी की लेखराज के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, सिकंदरपुर जिले में राजकुमार नाम के एक युवक ने गुरुवार रात अपनी मां और पड़ोसी को रंगे हाथों पकड़ा. युवक ने घर में घुसकर दोनों का गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह उनके शवों को अपनी गाड़ी में लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे सीधे सिरसा के सदर पुलिस स्टेशन गया. सीधे पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस ने उसे रोका तो उसने बताया कि उसकी मां और उसके प्रेमी के शव गाड़ी में हैं. "दोनों शवों को गाड़ी से निकालो".

समझाने पर भी नहीं समझी मां- बेटा

जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें अंदर दो शव मिले. इसके बाद थाने में हंगामा मच गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया, युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ के दौरान, युवक ने कहा, "मेरी मां का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध था. मुझे कई दिनों से इस पर शक था. मैंने अपनी मां को पहले भी कई बार समझाया था, लेकिन वह नहीं मान रही थी."

गुरुवार रात मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और फिर दोनों को मार डाला. सिकंदरपुर में इस दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है और अलग-अलग चर्चा हो रही हैं. डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.