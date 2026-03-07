फरीदाबाद: कार के अंदर दो भाइयों के शव बरामद, एक था पूर्व फौजी, जांच में जुटी पुलिस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाFaridabad News: कार के अंदर दो भाइयों के शव बरामद, एक था पूर्व फौजी, जांच में जुटी पुलिस

Faridabad News: कार के अंदर दो भाइयों के शव बरामद, एक था पूर्व फौजी, जांच में जुटी पुलिस

Faridabad News in Hindi: फरीदाबाद में कार के अंदर दो भाइयों के शव मिले. मृतकों में पूर्व सैनिक कुंदन कुमार और दिव्यांग रंजन कुमार शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

फरीदाबाद के नवीन नगर में शनिवार (7 मार्च) को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कार के अंदर दो भाइयों के शव मिले. मृतकों में एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है. पुलिस के अनुसार दोनों भाई शुक्रवार (6 मार्च) सुबह घर से निकले थे. लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी.

पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान 44 वर्षीय कुंदन कुमार और 38 वर्षीय रंजन कुमार के रूप में हुई है. कुंदन कुमार भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे, जबकि रंजन कुमार दिव्यांग थे. दोनों मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे और पिछले करीब 10 साल से फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहे थे.

नवीन नगर इलाके में खड़ी मिली कार

जानकारी के अनुसार, परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों भाई शुक्रवार सुबह अपनी कार से घर से निकले थे. जब वे देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवार के सदस्यों को चिंता होने लगी और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि नवीन नगर इलाके में अगवानपुर रोड पर एक कार काफी देर से खड़ी है. आसपास के लोगों ने बताया कि यह कार सुबह करीब 10 बजे से वहीं खड़ी थी.

पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर शुरू की जांच

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार की जांच की. कार के अंदर दोनों भाइयों के शव मिले. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

Published at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Faridabad News CRIME HARYANA NEWS POLICE
