Karnal News: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ा, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी

करनाल में पुलिस और डॉक्टर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं घरौंडा थाना के इंचार्ज रहे एसएचओ दीपक के समर्थन में भी ग्रमीण बड़ी संख्या में जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर पहुंचे. डॉक्टर और पुलिस विवाद में पहले एसएचओ का डॉक्टर के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वारयल हुआ था. कल देर शाम डॉक्टर का भी एक वीडियो वारयल हुआ, जिसमें डॉक्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं. मेरी गाली देने की मंशा नहीं थी.

करनाल में डाक्टर्स की हड़ताल के चलते ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. करनाल जिले के अलग-अलग CHC, PHC और नागरिक अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं. क्योंकि वो दूर-दूर से आए हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा है, हम दूर से आए हैं पर इलाज नहीं मिल रहा है. डॉक्टर हड़ताल पर हैं और समस्या बढ़ रही है, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है. कब तक हड़ताल खुलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है.

एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर हो FIR- डॉक्टर्स

जानकारी के अनुसार, सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ धरने पर बैठ गए है. ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, प्रसूति कक्ष और पोस्टमार्टम तक बंद है. डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है जब तक इंस्पेक्टर दीपक जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो घरौंडा थाने में SHO तैनात थे. उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए उनके साथ जो बाकी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए. अगर नहीं होती तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी, अभी ये करनाल में है और आगे पूरे हरियाणा में होगी. बहराल प्रशासन लगातार डॉक्टर्स से बातचीत कर रहा है पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है. जहां डॉक्टर्स का आरोप है कि हमारे डॉक्टर को थप्पड़ मारा गया, बदसलूकी की गई, हॉस्पिटल से थाने में जबरदस्ती ले गए. वहीं एक वीडियो वो भी आया है जिसमें डॉक्टर माफी मांग रहा है थाने में पुलिस से की मैंने गाली दी थी, मुझे माफ कर दो, फिलहाल मुश्किल आम आदमी की बढ़ रही है. इसका समाधान कब तक होता है ये कहा नहीं जा सकता है. होली की देर शाम डॉक्टर प्रशांत और थाना घरौंडा के इंचार्ज रहे दीपक कुमार के साथ फोन पर बातचीत के बात विवाद हो गया था.

वहीं, आज मामले में बड़ी संख्या में घरौंडा से ग्रामीण जिला उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे. ग्रामीणों ने कहा इस विषय को लेकर उपायुक्त ने हमें आश्वासन दिया है, सो घरौंडा को जल्दबाजी में सस्पेंड किया गया है. मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा. सब लोग शांति बना कर रखें, मामले में एसडीएम घरौंडा और एसडीएम करनैल ज्यूडिशरी इंक्वारी कर रहे हैं. उसके बाद इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टर और पुलिस विवाद के चलते मरीज हो रहे परेशान

फिलहाल डॉक्टर और पुलिस विवाद मामले में कहीं ना कहीं जो मरीज है वह जरूर पीसते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि डॉक्टर की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पताल करनाल में मरीज अपना इलाज करने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं मिल रहा है. जिससे वह काफी परेशान नजर आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ निकाल कर आता है. जहां एक तरफ डॉक्टर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ आज घरौंडा एसएचओ के समर्थन में भी जिला उपयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे.

