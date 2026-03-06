हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKarnal News: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ा, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी

Karnal News: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ा, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी

Karnal News in Hindi: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ गया है. डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल सेवाएं प्रभावित हैं. मरीज काफी परेशान हो रहे है. सभी डॉक्टर SHO पर FIR की मांग कर रहे है.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

करनाल में पुलिस और डॉक्टर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं घरौंडा थाना के इंचार्ज रहे एसएचओ दीपक के समर्थन में भी ग्रमीण बड़ी संख्या में जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर पहुंचे. डॉक्टर और पुलिस विवाद में पहले एसएचओ का डॉक्टर के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वारयल हुआ था. कल देर शाम डॉक्टर का भी एक वीडियो वारयल हुआ, जिसमें डॉक्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं. मेरी गाली देने की मंशा नहीं थी.

करनाल में डाक्टर्स की हड़ताल के चलते ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. करनाल जिले के अलग-अलग CHC, PHC और नागरिक अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं. क्योंकि वो दूर-दूर से आए हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा है, हम दूर से आए हैं पर इलाज नहीं मिल रहा है. डॉक्टर हड़ताल पर हैं और समस्या बढ़ रही है, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है. कब तक हड़ताल खुलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है.

एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर हो FIR- डॉक्टर्स

जानकारी के अनुसार, सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ धरने पर बैठ गए है. ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, प्रसूति कक्ष और पोस्टमार्टम तक बंद है. डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है जब तक इंस्पेक्टर दीपक जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो घरौंडा थाने में SHO तैनात थे. उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए उनके साथ जो बाकी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए. अगर नहीं होती तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी, अभी ये करनाल में है और आगे पूरे हरियाणा में होगी. बहराल प्रशासन लगातार डॉक्टर्स से बातचीत कर रहा है पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है. जहां डॉक्टर्स का आरोप है कि हमारे डॉक्टर को थप्पड़ मारा गया, बदसलूकी की गई, हॉस्पिटल से थाने में जबरदस्ती ले गए. वहीं एक वीडियो वो भी आया है जिसमें डॉक्टर माफी मांग रहा है थाने में पुलिस से की मैंने गाली दी थी, मुझे माफ कर दो, फिलहाल मुश्किल आम आदमी की बढ़ रही है. इसका समाधान कब तक होता है ये कहा नहीं जा सकता है. होली की देर शाम डॉक्टर प्रशांत और थाना घरौंडा के इंचार्ज रहे दीपक कुमार के साथ फोन पर बातचीत के बात विवाद हो गया था.

ये भी पढ़िए- UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक

वहीं, आज मामले में बड़ी संख्या में घरौंडा से ग्रामीण जिला उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे. ग्रामीणों ने कहा इस विषय को लेकर उपायुक्त ने हमें आश्वासन दिया है, सो घरौंडा को जल्दबाजी में सस्पेंड किया गया है. मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा. सब लोग शांति बना कर रखें, मामले में एसडीएम घरौंडा और एसडीएम करनैल ज्यूडिशरी इंक्वारी कर रहे हैं. उसके बाद इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टर और पुलिस विवाद के चलते मरीज हो रहे परेशान

फिलहाल डॉक्टर और पुलिस विवाद मामले में कहीं ना कहीं जो मरीज है वह जरूर पीसते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि डॉक्टर की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पताल करनाल में मरीज अपना इलाज करने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं मिल रहा है. जिससे वह काफी परेशान नजर आ रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ निकाल कर आता है. जहां एक तरफ डॉक्टर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ आज घरौंडा एसएचओ के समर्थन में भी जिला उपयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे.

ये भी पढ़िए- UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Karnal News HARYANA NEWS POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Karnal News: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ा, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी
करनाल: पुलिस-डॉक्टर विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी
हरियाणा
Panipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
पानीपत: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
हरियाणा
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
हरियाणा
Yamuna Nagar News: लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ इस वजह से की हत्या
यमुनानगर पुलिस ने किया लिव इन पार्टनर के मर्डर का खुलासा, प्रेमिका ने बेटे के साथ की हत्या
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: इजरायल के बीचो-बीच ईरान ने दागीं मिसाइलें, मची अफरा-तफरी | Netanyahu
UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?
प्रॉक्सी नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को कैसे किया था तैयार?
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'भारत क्या किसी का गुलाम है, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
'भारत क्या किसी का गुलाम, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
हेल्थ
Microplastics And Cancer: युवाओं में अचानक क्यों बढ़ रहे कोलन कैंसर के मामले? इस स्टडी में सामने आए खतरनाक कारण
युवाओं में अचानक क्यों बढ़ रहे कोलन कैंसर के मामले? इस स्टडी में सामने आए खतरनाक कारण
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget