पंजाब: माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें, बीजेपी पहली बार करेगी सम्मेलन

चुनावी साल में पंजाब के मुक्तसर में माघी के उपलक्ष्य पर होने वाले राजनीतिक सम्मेलनों पर इस बार सबका ध्यान है. दरअसल हर साल 14 जनवरी को माघी के उपलक्ष्य पर राजनीतिक दल मुक्तसर में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करते हैं. चुनावी साल में माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस राज्य के चुनावी मूड को भी दर्शाती है. हर बार विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली माघी मेला की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हैं.

पंजाब में फरवरी में होते हैं विधानसभा चुनाव

पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी में होते हैं और उस वक्त राज्य में आदर्श चुनाव संहिता लगी होती है. जिसकी वजह से राजनीतिक दल उस वक्त माघी के मौके पर राजनीतिक सम्मेलन नहीं कर पाते हैं.

यही वजह है कि आम आदमी पार्टी 10 साल बाद इस बार पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जबकि बीजेपी पहली बार मुक्तसर में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है. आम आदमी पार्टी ने 2016 में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस माघी के उपलक्ष्य पर की थी.

आम आदमी पार्टी ने चौंकाया

उससे पहले बेशक आम आदमी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजाब चार सीटें जीती थी. मगर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को एक गंभीर चुनौती के तौर पर 2016 की माघी मेला कॉन्फ्रेंस के बाद ही लिया जाने लगा था.

जब पार्टी ने बाकी राजनीतिक दलों से कहीं अधिक भीड़ जुटाकर सबको चौंका दिया था. अब जब आम आदमी पार्टी सरकार को चार साल हो गए हैं तो पार्टी एक बार फिर माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में अपनी ताकत दिखाएगी.

बीजेपी पहली बार करेगी कॉन्फ्रेंस

भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार मुक्तसर में इस मौके पर राजनीतिक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है. यह बीजेपी की पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि कांग्रेस 14 जनवरी को माघी मेला के उपलक्ष्य पर राजनीतिक सम्मेलन नहीं करेगी.

कांग्रेस नहीं करेगी माघी में कॉन्फ्रेंस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अनुसार कांग्रेस अकाल तख्त साहिब के आदेश के अनुसार धार्मिक मौकों पर कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं करती है. कांग्रेस माघी के बाद कोई रैली कर सकती है.

बीजेपी के पहली बार माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी जितनी मर्जी कोशिश कर ले पंजाब में वो अपना आधार नहीं बढ़ा सकती क्योंकि केंद्र सरकार लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है.

बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा?

राजा वड़िंग के इस दावे पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि बीजेपी का पंजाब में बढ़ता हुआ आधार बाकी राजनीतिक दलों के लिए परेशानी बना हुआ है जिसकी वजह से वे इस तरह की बातें करते हैं.

शिरोमणि अकाली दल भी दिखाएगी ताकत

शिरोमणि अकाली दल भी माघी मेला के मौके पर मुक्तसर में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में भीड़ जुटाकर मालवा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ दिखने की कोशिश करेगा. हाल ही में हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में शिरोमणि अकाली दल ने मुक्तसर और बठिंडा जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है.

जहां दोनों जिलों की जिला परिषद में अकाली दल को बहुमत प्राप्त हुआ है. पड़ोसी जिले फरीदकोट में भी पार्टी ने जिला परिषद की 10 में से पांच सीटें जीती हैं. अकाली दल माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में भीड़ जुटाकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगा.

अमृतपाल सिंह की पार्टी भी लेगी हिस्सा

इस मौके पर जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे भी हिस्सा लेगी. शिरोमणि अकाली दल से बागी होकर नेताओं द्वारा बनाई गई पार्टी शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करेंगी.