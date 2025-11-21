हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर पोती कालिख, 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक्शन

हरियाणा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं का विरोध किया है. करनाल में सीएम के पोस्टर पर कालिख पोती गई है. उन पर ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ लिखा गया है. बहरहाल पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. अभी तक इस मामले में चार आरोपियों के नाम सामने आए हैं.

चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें अफाक खान भी शामिल है. अफाक खान एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष और नूंह विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस का मौजूद अध्यक्ष है. इसके साथ ही घासेड़ा ब्लॉक युवा कांग्रेस के सदस्य बासित अली, नूंह जिला में युवा कांग्रेस के महासचिव हरीश के अलावा अकेरा निवासी आमिर खान शामिल है.