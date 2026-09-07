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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासत्य निकेतन: बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल के बारे में पड़ोसी ने क्या बताया?

सत्य निकेतन: बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल के बारे में पड़ोसी ने क्या बताया?

सत्य निकेतन बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल के पड़ोसी ने कई खुलासे किए हैं. पड़ोसी ने बताया कि गुरुग्राम में उसकी हार्डवेयर की दुकान के अलावा 4-5 प्रोपर्टीज हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Sep 2026 03:26 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने पकड़ लिया है. घटना के बाद से हरिराम बंसल का कोई पता नहीं था. लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हरिराम बंसल को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थी. भिवाड़ी से हरिराम को पकड़ा गया है.

हरिराम बंसल हरियाणा के गुरुग्राम में रहता था. वहां पर उसकी बेटी और बेटे का भी अलग मकान है. बंसल को पकड़े जाने के बाद गुरुग्राम में उसके पड़ोसी एसके शर्मा ने कई खुलासे किए हैं. पड़ोसी शर्मा ने बताया कि बंसल की दुकान मार्केट में है. उसका व्यक्तित्व ठीक-ठाक है. कई सालों से वह यहां रहता है और इनके और भी कई मकान गुरुग्राम के सेक्टर-23 में हैं." शर्मा ने यह भी बताया कि बंसल की हार्डवेयर की दुकान है. यहां इनकी 4-5 प्रोपर्टी हैं."

पुलिस ने बंसल की गिरफ्तारी के लिए बनाई थीं 10 टीमें

लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हरिराम बंसल को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थी. फिलहाल, भिवाड़ी से हरिराम को गिरफ्तार कर लिया गया है सत्य निकेतन इलाके में रविवार (6 सितंबर) की दोपहर को इमारत गिरी थी. इस घटना में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. कई घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि मलबे के नीचे अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है.

'हॉस्टल डेज' नाम की यह पांच मंजिला इमारत लड़कों के पीजी के तौर पर चल रही थी और घटना के समय कई छात्र वहां रह रहे थे. घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मालिक हरिराम बंसल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथवेस्ट) अमित गोयल ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की.

मामले में एमसीडी ने 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड

वहीं, लापरवाही बरतने पर इस मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पांच कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिम्मेदार पाए जाने वाले एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था. सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत व बचाव कार्यालय को लेकर जानकारी हासिल की. इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Delhi Building Collapse Live: सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में मालिक हरिराम बंसल पकड़ा गया, पुलिस ने हिरासत में लिया

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Gurugram News DELHI NEWS DELHI POLICE HARYANA NEWS Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
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