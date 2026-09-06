Delhi Satya Niketan Live Updates: सत्य निकेतन में इमारत ढही, रेस्क्यू जारी, 3 बचाए गए
सत्य निकेतन में रविवार (6 सितंबर) को एक इमारत के ढहने की खबर आई है. स्थानीय विधायक के मुताबिक इस इमारत के पीजी में कई छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं.
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साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिर गई, जिसमें मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. यह इमारत मोतीबाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास गिरी. बताया जा रहा है कि इस इमारत के पीजी में पढ़ने वाले छात्र रहते हैं.
इमारत गिरने के बाद छात्रों के मलबे में फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है. स्थानीय विधायक के मुताबिक छात्रों के अंदर फंसे होने को लेकर फोन आ रहे हैं. फिलहाल घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य जारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी टीम को घटनास्थल पर भेजा है.
घटनास्थल पर सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड
अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1:50 बजे स्टेशन ऑफिसर (एसटीओ) नरेंद्र घटनास्थल पर पहुंचे और सूचना दी कि एक इमारत गिर गई है और कुछ लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की.
इसके बाद, एक एसडब्ल्यूटी, एक बिग फायर टेंडर (बीएफटी), एक ऑफिसर-इन-चार्ज, डीओ मुकेश वर्मा और एसटीओ मनोज को घटनास्थल पर भेजा गया. घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है.दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. फंसे हुए लोगों की संख्या की पुष्टि बाद में की जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इसी तरह की एक घटना में करोलबाग इलाके में एक दोमंजिला इमारत को गिराए जाने के दौरान उसके ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हो गए थे.शुरुआती जांच के अनुसार, इमारत को मालिकों द्वारा नियुक्त एक निजी ठेकेदार द्वारा गिराया जा रहा था.
इमारत गिराने के दौरान ढही
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित एजेंसी से इमारत गिराने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी. इमारत गिराने के काम के दौरान अचानक ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में फंस गए थे.अधिकारियों के अनुसार, इस घटना की सूचना सुबह करीब 11:15 बजे करोलबाग पुलिस स्टेशन को इलाके के रेगरपुरा स्थित प्यारे लाल रोड से मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया था. पुलिस ने बताया कि घटना में चार मजदूर घायल हो गए थे.
Delhi Satya Niketan Live Updates: मंत्री आशीष सूद की घटना पर प्रतिक्रिया
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. उन्होंने बताया कि संबंधित टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही हैं.
मंत्री ने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और मौके पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की सुरक्षा और नागरिकों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
Delhi Satya Niketan Live Updates: सीएम रेखा गुप्ता ने घटना पर जताया दुख
इस घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आ गया है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आरके पुरम स्थित सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से हम बेहद चिंतित हैं. डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, सीएटीएस और नागरिक सुरक्षा की टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं. एहतियात के तौर पर पास की इमारत को खाली करा लिया गया है. फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है.
Deeply concerned by the building collapse incident at Satya Niketan, RK Puram.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 6, 2026
Teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CATS and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing. The adjacent building has been vacated as a precautionary…