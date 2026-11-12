फरीदाबाद में COO की हत्या, पहले डांस किया फिर मां के सामने मारी 4 गोलियां

फरीदाबाद के सेक्टर-21C में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) परमजीत की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हत्या की यह खौफनाक वारदात कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी परमजीत की हत्या के इरादे से ही आया था. मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी मोहन शर्मा वारदात से पहले सोसायटी के बाहर से डांस करते हुए अपने तीसरे फ्लोर पर पहुंचा था. करीब पांच मिनट बाद वह पिस्टल लेकर नीचे पहली मंजिल पर आया और घंटी बजाकर 'भाई साहब' कहते हुए परमजीत को नीचे बुलाया.

इसके बाद करीब तीन मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही. बातचीत के बाद आरोपी मोहन ने जेब से पिस्टल निकाली और परमजीत पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने वारदात से पहले अपनी XUV परमजीत के घर के गेट के सामने खड़ी कर दी थी और गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ रखी थी, ताकि गोली मारने के बाद वह तुरंत फरार हो सके.

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गोली लगने के बावजूद परमजीत ने आरोपी को जमीन पर गिराया

वारदात के दौरान गोली लगने के बावजूद परमजीत ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया. इस दौरान आरोपी की पिस्टल की मैगजीन खाली हो गई थी, लेकिन उसने दोबारा मैगजीन लोड की और परमजीत की मां के सामने उन्हें फिर चार गोलियां मार दीं. इस मामले में पार्किंग विवाद के अलावा पुरानी रंजिश की बात भी सामने आई है. दरअसल, आरोपी मोहन के साथ परमजीत के दोस्तों ने मारपीट की थी. इसी वजह से हुई बदनामी का बदला लेने के लिए मोहन ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया.

गोली मारने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर 'दिवाली मुबारक हो विधवाओं' कहते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें हत्या से पहले और बाद की घटनाएं कैद हुई हैं.