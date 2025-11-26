हरियाणा: दो खिलाड़ियों की मौत के बाद जागा खेल विभाग, जिलों को जारी किए ये आदेश

हरियाणा के दो खिलाड़ियों की मृत्यु के बाद खेल विभाग जागा. सभी जिलों के खेल अधिकारियों को डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ने चिट्ठी लिखी. सभी जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर को जिलों में जर्जर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के आदेश दिए. खराब खेल उपकरणोंं का इस्तेमाल न करने के लिए लिखा.

डीजीएस ने अधिकारियों को लिखी चिट्ठी

डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स ने पत्र में लिखा कि हाल ही में ही प्रशिक्षण लेते समय जर्जर खेल उपकरणोंं के कारण राज्य के दो होनहार खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई, जो कि एक गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है. इस संबंध में आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप तत्काल अपने अधीनस्थ विभागीय खेल परिसरों का निरीक्षण कर ऐसे जर्जर खेल उपकरणों को प्रयोग से हटवाना सुनिश्चित करें. जिनसे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा हो.

वहीं पत्र में आगे कहा गया कि साथ ही यदि इन खेल परिसरों में कोई जर्जर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तो उसका प्रयोग भी खिलाड़ियों के लिए बंद कर दें तथा उनकी मरम्मत तत्काल जिला खेल परिषद में उपलब्ध धनराशि से करवाएं.

खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का करवाएं कायाकल्प- डायरेक्टर जनरल

यदि निदेशालय द्वारा इस मरम्मत / पुर्ननिर्माण हेतु पहले ही लोक निर्माण विभाग अथवा स्पोटर्स एण्ड फिजीकल फिटनेस अथॉरिटी ऑफ हरियाणा को धनराशि जारी की जा चुकी हो तो आप तत्काल संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार करवाना सुनिश्चित करें.

इस प्रकार आप सुनिश्चित कर लें कि विभाग के खेल परिसरों में ऐसा कोई भी जर्जर खेल उपकरण या भवन प्रयोग में ना हो जिससे खिलाड़ियों को किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़े. इन निर्देशों की अनुपालना संबंध में कोई भी लापरवाही बरतने पर आप निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.

बता दें कि दो खिलाड़ियों की मौत के मामले में राज्य सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने एक्शन लिया. मंत्री की ओर से DSO को सस्पेंड कर दिया गया. इस घटना पर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.