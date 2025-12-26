हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: शादी से मना करने पर क्लब में महिला को मारी गोली, दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: शादी से मना करने पर क्लब में महिला को मारी गोली, दो आरोपी गिरफ्तार

Gurugram Club Shooting: गुरुग्राम के क्लब में शादी से मना करने पर 25 वर्षीय महिला पर गोली चलाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार. आरोपियों ने बड़ौत से पकड़े गए.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Dec 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

डीएलएफ सेक्टर-29 थाना एरिया में शादी करने से मना करने पर महिला दोस्त पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. दरअसल, डीएलएफ सेक्टर-29 थाना एरिया में 20 दिसंबर को एक महिला को गोली मार दी गई. जिसमें घायल युवती को निजी अस्पताल भर्ती कराया गया.

एमजी रोड चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची. जहां महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी दिल्ली के नजफगढ़ निवासी 25 वर्षीया कल्पना गुरुग्राम के एक क्लब में नौकरी करती है. वह 19 दिसंबर को क्लब में नौकरी करने गई थी.

देर रात हुआ हमला

देर रात करीब एक बजे उसके पास कल्पना की कॉल आई. जिसमें उसने बताया कि दिल्ली के संगम विहार निवासी तुषार ने उसे गोली मार दी है और उसे इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं. करीब एक महीने पहले भी तुषार उनके घर आया था और झगड़ा करके गया था. जिसकी रंजिश रखते हुए उसने इसकी पत्नी के पेट में गोली मारकर जानलेवा हमला किया है. पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी.

बड़ौत से गिरफ्तार हुए आरोपी

मामले में सेक्टर-40 क्राइम ब्रांच के प्रभारी एसआई ललित कुमार व एमजी रोड चौकी पुलिस इंचार्ज एसआई मंगल सिंह की टीम ने दो आरोपियों को यूपी के बड़ौत से काबू कर लिया. आरोपियों की पहचान दिल्ली के संगम विहार निवासी तुषार उर्फ जोंटी (25) व शुभम उर्फ जॉनी (24) के रूप में हुई. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि तुषार दिल्ली में किसी निजी कंपनी में कार्य करता है.

उसकी कल्पना से करीब छह माह पहले दोस्ती हुई थी. वह कल्पना से शादी करना चाहता था, लेकिन वह बार-बार शादी करने से मना कर रही थी, जिसके चलते तुषार ने पहले भी महिला के घर पर गोली चलाने की वारदात की थी.

क्लब में शादी का प्रस्ताव और फिर गोली

इसके बाद तुषार 19 दिसंबर की रात को अपने साथी शुभम के साथ आया और क्लब में बैठी कल्पना से शादी करने के लिए पूछा. महिला ने मना कर दिया तो उसने कल्पना पर पिस्टल से गोली चला दी और वहां से बागपत उत्तर प्रदेश भाग गए थे.

पुलिस की कार्रवाई

दिनांक 20.12.2025 को पुलिस चौकी एम जी रोड, थाना डीएलएफ सेक्टर 29, गुरुग्राम की पुलिस टीम को MHC थाना से फोन के माध्यम से एक सूचना एक लड़की घायल होकर मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम में भर्ती होने के संबंध में प्राप्त हुई.

उपरोक्त सूचना पाकर पुलिस चौकी एम जी रोड, गुरुग्राम की पुलिस मैक्स हॉस्पिटल पहुंची, जहां पीड़ित महिला की MLR प्राप्त करके डॉक्टर से पीड़ित के बयान लेने के लिए राय ली गई. जहां डॉक्टर द्वारा पीड़ित को अनफिट फॉर स्टेटमेंट तहरीर किया.

पति की शिकायत पर केस दर्ज

हॉस्पिटल में मौजूद पीड़ित महिला के पति द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस टीम को दी गई. प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर 29, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया.

उप-निरीक्षक ललित कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा सेक्टर 40, गुरुग्राम व उप-निरीक्षक मंगल सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी एम जी रोड की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाही करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 02 आरोपियों को दिनांक 25.12.2025 को बड़ौत, उत्तर प्रदेश से काबू किया गया.

पहले भी घर पर गोली चलाई थी

आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी तुषार की पीड़ित कल्पना से लगभग 06 महीने पहले दोस्ती हुई थी और कल्पना से शादी करना चाहता था. पीड़ित कल्पना बार-बार शादी करने से मना कर रही थी. जिसके चलते आरोपी तुषार ने पहले भी पीड़िता महिला के घर पर गोली चलाने की वारदात की थी.

दिनांक 19/20.12.2025 की रात को साथी आरोपी शुभम के साथ आया और क्लब में बैठी पीड़िता महिला से शादी करने के लिए पूछा और महिला ने मना कर दिया. जिसके चलते आरोपी ने जान लेने की नीयत से युवती पर पिस्टल से गोली चलाकर उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया व वहां से बागपत उत्तर प्रदेश भाग गए थे.

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया. आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा व अभियोग में गहनता से पूछताछ की जाएगी. अभियोग का अनुसंधान जारी है. पीड़ित महिला कल्पना को पेट में गोली लगी है और वह मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है.

उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों ने उसका इलाज जारी रखा है. पुलिस महिला के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे विस्तृत बयान लिया जा सके.

एकतरफा प्रेम का मामला

यह मामला एकतरफा प्रेम का प्रतीत होता है जहां आरोपी तुषार महिला से शादी करना चाहता था लेकिन महिला ने इनकार कर दिया. महिला की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह क्लब में नौकरी करती थी. तुषार ने पहले भी महिला के घर पर गोली चलाई थी लेकिन उस समय कोई केस दर्ज नहीं हुआ. इस बार उसने सार्वजनिक स्थान पर क्लब में जाकर महिला पर गोली चला दी.

महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

यह घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है. एक महिला अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है. पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि जब पहली बार घर पर गोली चलाई गई थी, तभी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी. यदि उस समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया होता तो शायद यह घटना न होती.

Published at : 26 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर फेंकने वाले 70 पत्थरबाजों की धरपकड़ । Jaipur News
Jaipur के Chomu में जहां Masjid के बाहर हुई पत्थरबाजी वहां सड़क पर बिखरे मिले पत्थर । Jaipur News
