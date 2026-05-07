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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाफिर धंस गया नया-नया गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे! बना 10 फीट गहरा गड्ढा, उठे भ्रष्टाचार के सवाल

फिर धंस गया नया-नया गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे! बना 10 फीट गहरा गड्ढा, उठे भ्रष्टाचार के सवाल

Gurugram News In Hindi: क्सप्रेसवे पर 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है. हालांकि कोई हादसा या कोई चोटिल नहीं हुआ है. लेकिन एक्सप्रेसवे पर इतनी जल्दी इस तरह सड़क धंसने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

By : राजेश यादव | Updated at : 07 May 2026 06:35 AM (IST)
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हरियाणा के गुरुग्राम में एक साल पहले बने गुरुग्राम- सोहना-दौसा एक्सप्रेस वे धंस गया है. एक्सप्रेसवे पर 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है. हालांकि कोई हादसा या कोई चोटिल नहीं हुआ है. लेकिन एक्सप्रेसवे पर इतनी जल्दी इस तरह सड़क धंसने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने फरवरी 2023 में ही किया था. फ़िलहाल स्थानीय अधिकारियो ने गद्दे को बैरिकेट कर दिया है.

दरअसल यह है पहली बार नहीं धंसा है बल्कि इससे पहले भी कई बार यह रोड धंस चुका है. रोड के नीचे से सीवर की बड़ी पाइप लाइन गुजर रही है जो अक्सर टूट जाती है और जिसके कारण रोड धंस जाता है. हालांकि रोड देखने के कारण कोई हादसा तो नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा के मध्य नजर गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई वहां चालक से कोई हादसा ना हो जाए.

यह भी पढ़ें: नूंह: शादी में 25 लाख के नोटों की माला पहनाने को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव

जल्दबाजी में बनवाया गया था

आपको बता दें कि 2014 में भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर सिंह ने इस रोड का निर्माण इतनी जल्दबाजी में करवाया था की इसको सही से जांच भी नहीं गया, और हजारों करोड रुपए की लागत से यह रोड जल्दबाजी में  बनवा दिया गया. इससे पहले भी कई बार यह रोड धंस चुका है लेकिन उससे बात भी प्रशासन में कोई सुध नहीं ली. बल्कि टेंपरेली काम कर उसको बंद कर उसनोर फिर से रोड बनवा दिया जाता है.

लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से वही रोड कहीं ना कहीं से टूट जाता है, जहां गड्ढा बन जाता है और एक बड़े हादसे को दावत देता है. हालांकि आज तो जैसे ही सड़क धंस कर गड्ढा बनते ही वहां बेरीगेट लगा दिए गए है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए. लेकिन भविष्य में भी फिर से सड़क धंस गई और इस दौरान कोई वाहन चालक उसकी चपेट में आ गया तो सोचिए क्या हो सकता है.

 विपक्ष ने उठाए सवाल 

एक्सप्रेसवे पर इतनी जल्दी गद्दे होने से विपक्ष ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि बिना मानकों के ही एक्सप्रेसवे पूरा करवा दिया गया और लगातार इस तरह की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि आम आदमी के पैसे की लूट हो रही है. यही नहीं गड्ढे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

यह भी पढ़ें: हरियाणा में 29 दिन से धरने पर 2 हजार फायरकर्मी, 10 मई से राज्यभर में चक्का-जाम की चेतावनी

Published at : 07 May 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Sohna Expressway
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