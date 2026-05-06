नूंह: शादी में 25 लाख के नोटों की माला पहनाने को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव

हरियाणा के नूंह जिले के पुनहाना उपमंडल के नेहदा गांव में एक शादी समारोह के दौरान मामूली बात ने बड़ा विवाद का रूप ले लिया. दरअसल, गांव नेहदा निवासी पप्पू पुत्र महबूब कुरैशी के बेटे की बारात गांव अली मेव के लिए रवाना हो रही थी. इसी दौरान लड़के के जीजा नयूम निवासी सिंगार ने अपने साले को करीब 25 लाख रुपये की नोटों की माला पहनाई.

जानकारी के मुताबिक इस माला को लेकर नयूम के साडू जो उत्तर प्रदेश के हातियाका गांव के निवासी हैं, नाराज हो गए. उनका कहना था कि उनकी ओर से भी माला आ रही है, इसलिए बारात को रोका जाए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई.

दोनों तरफ से हुआ पथराव

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और गाली-गलौज की स्थिति बन गई. हालांकि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन शादी का माहौल तनाव में बदल गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

जानकारी जुटा रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.

'विवाद का कारण बन रही परंपरा'

इस घटना के बाद क्षेत्र के समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और अधिवक्ताओं ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि माला पहनाने की यह परंपरा, जो दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, अब विवाद और तनाव का कारण बनती जा रही है. मेवात क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इस रस्म में लाखों रुपये की मालाएं पहनाई जाती हैं, जिसे कई लोग सामाजिक बुराई मानते हैं.

समाज को करना होगा नियंत्रण

समाजसेवियों का मानना है कि इस तरह की परंपराओं पर समाज को मिलकर नियंत्रण लगाना होगा, ताकि खुशी के मौके पर इस तरह के विवाद पैदा न हों और सामाजिक सौहार्द बना रहे.