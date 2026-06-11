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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: परिवार को बंधक बनाकर लूटने वाले 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फरार होने की थी तैयारी

Gurugram News: परिवार को बंधक बनाकर लूटने वाले 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फरार होने की थी तैयारी

Gurugram News In Hindi: रिटायर्ड कर्नल के घर परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने वाले चारों बांग्लादेशी पुलिस से बचने के लिए अंडरपास में कूदे थे. जिससे चारों के हाथ-पैर टूट गए.

By : राजेश यादव | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Jun 2026 02:45 AM (IST)
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गुरुग्राम के सेक्टर-23 में रिटायर्ड कर्नल के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की लूट करने वाले 4 बांग्लादेशी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए चारों ने बजघेड़ा अंडरपास में छलांग लगा दी, जिससे 3 आरोपियों के पैर और एक आरोपी का हाथ टूट गया. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक यह वारदात 4 जून की रात हुई थी. आरोपियों ने सेक्टर-23 स्थित रिटायर्ड कर्नल के घर की खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने घर में मौजूद महिला और उनकी बेटी को बंधक बना लिया. बदमाशों ने परिवार को धमकाते हुए सोने और हीरे के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए.

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पुलिस को देख भागने लगे आरोपी

अपराध शाखा पालम विहार को सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल आरोपी बजघेड़ा इलाके में मौजूद हैं. पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो चारों भागने लगे. बचने के प्रयास में उन्होंने अंडरपास में छलांग लगा दी. इस दौरान मोहम्मद खैरुल अरमान के दोनों पैर टूट गए, जबकि हिलाल और मोहम्मद मामन का एक-एक पैर और मामो खान का हाथ फ्रैक्चर हो गया.

पुलिस जांच में सामने आया है कि चारों आरोपी दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे थे. इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिलाल पर 12, खैरुल पर 8, मामन पर 3 और मामो खान पर 1 आपराधिक मामला दर्ज है. ये मामले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज बताए गए हैं.

लूट के बाद बांग्लादेश भागने की थी तैयारी

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पहले बड़े और संपन्न घरों की रेकी करते थे. इसके बाद लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर बांग्लादेश भाग जाते थे. इस मामले में भी उनकी ऐसी ही योजना थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

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गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आरोपियों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अन्य वारदातों के संबंध में भी गहन पूछताछ की जाएगी.

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Published at : 11 Jun 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
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