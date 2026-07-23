NEET पेपर लीक पर गुरुग्राम में कांग्रेस का हल्ला बोल, मिनी सचिवालय को घेरने पर पुलिस ने रोका

नीट परीक्षा लीक को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है. दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के बैनर तले कई पार्टियां सरकार पर हमला बोल रही है. आज (23 जुलाई) इसी को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है. कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए.

इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट का भी घेराव किया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिनी सेक्रेट्रिएट के अंदर जाने से रोक दिया. काफी देर तक पुलिस और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में नोक झोंक होती रही, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को ज्ञापन सोपा.

नीट परीक्षा लीक को लेकर ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

नीट परीक्षा लीक के बाद जो छात्रों ने आत्महत्या की थी उसके लिए देश के शिक्षा मंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्ञापन के माध्यम से इस्तीफा मांगा. इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी गुहार लगाई कि वह देश के छात्रों से माफी मांगे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से छात्रों के साथ दिल्ली में बर्बरता की गई है वह बहुत निंदनीय है उसके लिए देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए.

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने से रोका

आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में प्रदर्शन किया और गुरुग्राम के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस जगह-जगह तैनात रही, इस दौरान गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाने से पुलिस ने रोक भी दिया. हालांकि काफी देर नारेबाजी करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया.

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