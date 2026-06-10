हरियाणा के नूंह से हैवानियत की एक खौफनाक वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि नूंह में पांच लड़कों ने एक 16 साल की एक बच्ची का अपहरण किया और फिर उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि बीते 6 जून (शनिवार) को सुबह 5.00 बजे जब वह उठे तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी घर पर नहीं है. बाद में कुछ पुरुषों ने उसे मोटरसाइकिल से घर छोड़ा.

जब पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि वह कहां थी तो उसने बताया कि शौकीन नाम के एक व्यक्ति के पास उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो थे. उसने उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी थी. इसके बाद पांच लड़कों ने उसका रेप किया. इस शौकीन नाम के शख्स की लड़की के घर के पास एक किराने की एक दुकान हुआ करती थी.

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जंगल में ले जाकर रेप करने का आरोप

शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि शौकीन के अलावा चार अन्य लोगों पर भी लड़की के साथ रेप करने का आरोप है. तहरीर में पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि बीते 5 जून को उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया.

गैंग रेप के आरोपियों में से एक नाबालिग

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. इन आरोपियों में से एक नाबालिग है. सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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