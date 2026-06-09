हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दिया इस्तीफा, एक बयान से हो गया था विवाद

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दिया इस्तीफा, एक बयान से हो गया था विवाद

Renu Bhatia Resigns: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के ‘आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं’ वाले बयान पर विवाद गहरा गया. उन्हें इस्तीफा देना पड़ा गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पद से मंगलवार (9 जून) को इस्तीफा दे दिया. अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि भविष्य में उन्हें किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगी. उनके बयान के विरोध प्रदेशभर की नर्स हड़ताल पर चली गई थीं. सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने कामकाज छोड़कर धरना दिया. इस दौरान उन्होंने रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग भी उठाई. नर्सिंग फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र भेजकर भाटिया को पद से हटाने की मांग की थी.

इससे पहले रेणु भाटिया ने कहा था कि 'मैं माफी नहीं मांगूंगी'. नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा था कि वे स्टाफ नर्स यूनियन से इस मामले को लेकर बात करेंगी. इस मामले में वहां (कुरुक्षेत्र) के CMO को बर्खास्त कर चुके हैं. वह घटना बहुत ही शर्मनाक थी. 

क्या है पूरा मामला?

रेणु भाटिया के ‘आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं' वाले बयान से विवाद बढ़ गया. दरअसल, बीते दिनों कुरुक्षेत्र में एलएनजीपी सरकारी अस्पताल में एक बच्ची के साथ गलत काम हुआ था, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगा था. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया. इस मामले में रेणु भाटिया बीते दिनों अस्पताल में पहुंची थीं और उन्होंने वहां मौजूद नर्स को फटकार लगाई थी. रेणु भटिया ने नर्सों से सवाल किया था कि वह घटना के दौरान मौके पर क्यों नहीं थीं और उन्होंने बेटी को अकेले क्यों डॉक्टर के पास रहने दिया? 

मंगलवार को करनाल में नर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहीं. करनाल नागरिक अस्पताल की स्टाफ नर्स भारती ने कहा कि आयोग की अध्यक्ष ने हम पर बेबुनियाद आरोप लगाया. बिना जांच के ही हमें आरोपी बना दिया गया. महिला आयोग की अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हमने (नर्सों) महिला होकर बच्ची के साथ गलत होने दिया और डॉक्टर के साथ शामिल थे. जब कोई चीज साबित नहीं हुई तो हमें किस तरह से कसूरवार बताया जा रहा है?

Nuh News: 'निकाह बार-बार नहीं होता...' दूल्हे के कहने पर थार की छत पर चढ़े बाराती, 4 पर केस दर्ज

Published at : 09 Jun 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Renu Bhatia HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दिया इस्तीफा, एक बयान से हो गया था विवाद
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने दिया इस्तीफा, एक बयान से हो गया था विवाद
हरियाणा
Nuh News: 'निकाह बार-बार नहीं होता...' दूल्हे के कहने पर थार की छत पर चढ़े बाराती, 4 पर केस दर्ज
नूंह: 'निकाह बार-बार नहीं होता...' दूल्हे के कहने पर थार की छत पर चढ़े बाराती, 4 पर केस दर्ज
हरियाणा
कांग्रेस विधायक रेनू बाला के पति BJP में शामिल, CM सैनी ने यमुनानगर को दी 5 करोड़ की सौगात
कांग्रेस विधायक रेनू बाला के पति BJP में शामिल, CM सैनी ने यमुनानगर को दी 5 करोड़ की सौगात
हरियाणा
Panipat News: 'मस्जिद पर कब्जा लेने आया हूं' कहकर बनाया वीडियो, वायरल होते ही पुलिस ने कान पकड़कर मांगवाई माफी
'मस्जिद पर कब्जा लेने आया हूं' कहकर बनाया वीडियो, वायरल होते ही पुलिस ने कान पकड़कर मांगवाई माफी
Advertisement

वीडियोज

Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
UP Election 2027 | CM Yogi | Abp Report: योगी ने खरदूषण-मारीच के जरिए किसे लपेटा?
UP Election 2027 | Mahadangal: राम कथा के जरिए BJP, UP में सेट कर रही है अपना चुनावी एजेंडा?
PoK Violence | POK Protest | Pakistan | Asim Munir: क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल गया POK?
BYD Hybrid Technology Explained | कैसे काम करता है ये System ? #byd #hybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget