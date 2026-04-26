गुरुग्राम की एक सोसाइटी में आग के बाद सड़क पर उतरा परिवार, बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज
Gurugram News In Hindi: पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बिल्डर और यहां रखरखाव करने वाली कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए. पुलिस के मुताबिक बुधवार को आग लगने की वजह से दो फ्लैट क्षति हुई.
- खराब बिजली फिटिंग और अग्निशमन उपकरणों पर उठाए सवाल.
हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 63A स्थित एक आवासीय परिसर ‘अनंतराज एस्टेट’ के दो लग्जरी फ्लैट में भीषण आग लगने के बाद से परिवार बेघर हो गए हैं. बुधवार (22 अप्रैल) को यहां सोसाइटी के दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर इस मामले में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना के बाद शनिवार से ही गुस्साए निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया.
इस मामले पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और मामले की जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बिल्डर और यहां रखरखाव करने वाली कंपनी पर लापरवाही और सेवाओं में कमी के आरोप लगाए. पुलिस के मुताबिक बुधवार को आग लगने की वजह से दो फ्लैट को भारी नुकसान पहुंचा था. परिसर के निवासियों ने शनिवार को जले हुए फ्लैट की तस्वीरें दिखाकर अपना रोष व्यक्त किया.
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पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत
पीड़ित परिवार का कहना था कि इन फ्लैट के लिए उन्होंने भारी-भरकम राशि चुकाई है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. प्रभावित परिवारों ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए बिल्डर से वैकल्पिक आवास और उचित हर्जाने की मांग की है.
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बिल्डर नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई करे. साथ ही, पूरी सोसाइटी के अग्नि सुरक्षा मानकों और इस्तेमाल बिजली उपकरणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इस मामले में पक्ष जानने के लिए बिल्डर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका.
कैसे लगी थी आग?
सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि यहां बिजली फिटिंग की हालत बेहद खराब है. कभी वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि उपकरण जल जाते हैं, और कभी इतना कम हो जाता है कि काम ही नहीं होता. बिल्डर से कई बार इस समस्या को ठीक करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया, केवल आश्वासन दिया. इस लापरवाही के चलते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. आग बुझाने के लिए जब लोगों ने वहां लगे फायर हाइड्रेंट और अग्निशमन उपकरणों का रुख किया तो वो किसी काम के नहीं थे. यही कारण था की आग को समय रहते काबू नहीं पाया जा सका.
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Source: IOCL