गुरुग्राम में आग से उजड़े घर, सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग, बिल्डर के खिलाफ फूटा गुस्सा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिल्डर की ओर से मदद न मिलने पर सड़क पर प्रदर्शन.

गुरुग्राम के सेक्टर-63 में एक सोसाइटी के दो फ्लैटों में आग लगने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं. आग की इस घटना ने परिवारों को बेघर कर दिया है और अब ये लोग पिछले दो दिनों से सड़क पर रहने को मजबूर हैं. आरोप है कि सोसाइटी के बिल्डर ने हादसे के बाद कोई मदद नहीं की, जिसके चलते गुस्साए निवासी अब सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

दो दिन पहले सोसाइटी के दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई थी. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन घरों में लगाई थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा.

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लोगों के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है. सोसाइटी में बिजली की समस्या पहले से ही बनी हुई थी. कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज आता है तो कभी बहुत कम, जिसकी शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

बिजली की समस्या बनी बड़ी वजह

सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि यहां बिजली की हालत बेहद खराब है. कई बार वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि उपकरण जल जाते हैं, और कभी इतना कम हो जाता है कि काम ही नहीं होता.

इसी लापरवाही के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार बिल्डर से इस समस्या को ठीक करने की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ.

फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरह फेल

सबसे हैरानी की बात यह रही कि आग लगने के समय सोसाइटी में कोई भी फायर सेफ्टी इंतजाम काम नहीं आया. न तो कोई फायर उपकरण मौके पर मौजूद था और न ही किसी ने तुरंत कार्रवाई की.

जब फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो वह भी मौके तक नहीं पहुंच पाई. कारण था संकरी सड़कें, जिनकी वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकी. इस देरी के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका और दोनों फ्लैट पूरी तरह जल गए.

हादसे के बाद से पीड़ित परिवारों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची. मजबूरी में ये लोग पिछले दो दिनों से सड़क किनारे ही डेरा डालकर बैठे हैं. उनके साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

निवासियों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर से कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला. न तो मुआवजा दिया गया और न ही रहने की कोई व्यवस्था की गई.

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बिल्डर के खिलाफ खुला मोर्चा

घटना के बाद अब सोसाइटी के लोग एकजुट होकर बिल्डर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि फ्लैट बेचते समय बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन मुसीबत के समय बिल्डर ने मुंह मोड़ लिया.हालांकि बिल्डर की ओर से कुछ लोग बातचीत के लिए भेजे गए हैं, लेकिन निवासियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं.

फिलहाल सोसाइटी के लोग सड़क पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा और रहने की व्यवस्था नहीं मिलती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.