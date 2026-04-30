साइबर सिटी गुरुग्राम में आज (30 अप्रैल) सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन एक बार फिर यह प्रक्रिया टल गई. तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे चुनाव होना था, जिसके लिए 30 से अधिक पार्षद भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन मेयर के उपस्थित न होने के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका. इस वजह से गुरुग्राम को दूसरी बार भी सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर मिलने से वंचित रहना पड़ा, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कहना हुआ सत्य, चुनाव स्थगित

आपको बता दें कि कल रेवाड़ी में हुई रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर चुनाव को लेकर तंज कसा था. केंद्रीय मंत्री रविंदरजीत सिंह ने कहा था कि इतनी जल्दी गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव नहीं होना चाहिए. हर चुनाव के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन नगर निगम ने मात्र 24 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर किसी को समय ही नहीं दिया. हालांकि आज चुनाव ना होने का कारण कुछ भी रह हो, मगर राव इंद्रजीत सिंह का कहना सत्य हुआ और चुनाव स्थगित हो गया.

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पहले भी डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव हुए थे स्थगित

सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर चुनाव के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 18 स्थित हिप संस्थान में करीब 30 से ज्यादा गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद पहुंचे थे. हालांकि पार्षदों को दोपहर तक यह नहीं पता था कि चुनाव स्थगित हो चुके हैं, लेकिन दोपहर में गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया द्वारा सभी पार्षदों को बताया गया कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

हालांकि उन्होंने इसमें गुरुग्राम की मेयर के न पहुंचने का हवाला दिया है. आपको बता दे की पहले भी एक बार गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव को स्थगित किया जा चुका है और अब दूसरी बार भी चुनाव को स्थगित किया गया है. अब तीसरी बार चुनाव कब होगा क्या गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर मिल पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

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