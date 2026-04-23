महाराष्ट्र: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महानगर पालिका के एक पुराने कार्यालय भवन में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें जरूरी अभिलेखों के साथ-साथ फर्नीचर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए. इस घटना की जानकारी एक अधिकारी ने गुरुवार (23 अप्रैल) को दी. बताया जा रहा है कि यह आग बुधवार (22 अप्रैल) शाम लगभग 6 बजकर 50 मिनट पर मुंब्रा इलाके में स्थित सहयोग अपार्टमेंट के अंदर बने वार्ड समिति कार्यालय में लगी थी.

करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

ठाणे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. दमकलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 9 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

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आग लगने से कार्यालय के सभी जरूरी दस्तावेज हुए राख

अधिकारी ने बताया कि आग की चपेट में आने से कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख, फर्नीचर और अन्य सामग्री नष्ट हो गई. इससे प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि मुंब्रा स्थित यह पुराना वार्ड कार्यालय भवन की उन इमारतों की सूची में शामिल था या नहीं, जिन्हें पहले से ही खतरनाक घोषित किया गया है और जिन पर कार्रवाई प्रस्तावित थी. हालांकि, आग लगने का कारणों अब तक पता नहीं चल पाया है. संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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