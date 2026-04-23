महाराष्ट्र: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक

Maharashtra News: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक

Maharashtra News In Hindi: ठाणे जिले में महानगर पालिका के एक पुराने कार्यालय भवन में भीषण आग लग गई, जिससे कार्यालय के जरूरी अभिलेखों के साथ-साथ फर्नीचर भी जल के राख हो गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 23 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महानगर पालिका के एक पुराने कार्यालय भवन में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें जरूरी अभिलेखों के साथ-साथ फर्नीचर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए. इस घटना की जानकारी एक अधिकारी ने गुरुवार (23 अप्रैल) को दी. बताया जा रहा है कि यह आग बुधवार (22 अप्रैल) शाम लगभग 6 बजकर 50 मिनट पर मुंब्रा इलाके में स्थित सहयोग अपार्टमेंट के अंदर बने वार्ड समिति कार्यालय में लगी थी.

करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

ठाणे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. दमकलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 9 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

बारामती उपचुनाव में मतदान के बीच सुनेत्रा पवार हुईं भावुक, कहा- 'पहली बार अजित दादा के बिना...'

आग लगने से कार्यालय के सभी जरूरी दस्तावेज हुए राख

अधिकारी ने बताया कि आग की चपेट में आने से कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख, फर्नीचर और अन्य सामग्री नष्ट हो गई. इससे प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि मुंब्रा स्थित यह पुराना वार्ड कार्यालय भवन की उन इमारतों की सूची में शामिल था या नहीं, जिन्हें पहले से ही खतरनाक घोषित किया गया है और जिन पर कार्रवाई प्रस्तावित थी. हालांकि, आग लगने का कारणों अब तक पता नहीं चल पाया है. संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

मुंबई से गूंजा युवाशक्ति का बिगुल, बीजेपी युवा मोर्चा का राज्यव्यापी अभियान शुरू, CM फडणवीस रहे मौजूद

Published at : 23 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Baramati By Election 2026: बारामती उपचुनाव में वोटिंग का बदला ट्रेंड, राहुरी विधानसभा में भी बदले हालात, पढ़ें लेटेस्ट आंकड़े
बारामती उपचुनाव में वोटिंग का बदला ट्रेंड, राहुरी विधानसभा में भी बदले हालात, पढ़ें लेटेस्ट आंकड़े
महाराष्ट्र
SIT जांच में अशोक खरात मामले में चौंकाने वाले खुलासे, रडार पर डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर्स
SIT जांच में अशोक खरात मामले में चौंकाने वाले खुलासे, रडार पर डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक
महाराष्ट्र: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक
महाराष्ट्र
मुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन
मुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget