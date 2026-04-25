Kotputli News: कोटपूतली में अवैध स्क्रैप के गोदाम में लगी आग, 4 लोगों की मौत, दो लोग लापता
Kotputli Fire News In Hindi: घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. दो अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं. यह घटना कोटपूतली जिले के नीमराना इलाके की है.
राजस्थान के कोटपूतली जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्क्रैप गोदाम में आग लग गई. आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक महिला-एक पुरुष और दो बच्चों के शामिल होने की आशंका है. आग में जले हुए शव पूरी तरह कंकाल बन चुके हैं और उनकी पहचान होना कतई संभव नहीं है.
वहीं घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. दो अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं. यह घटना कोटपूतली जिले के नीमराना इलाके की है. बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से स्क्रैप गोदाम में लगातार ब्लास्ट हो रहा था. जानकारी के अनुसार सभी मृतक झारखंड के बताए जा रहे हैं.
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डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी पहचान
इनके शवों की औपचारिक पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी. परफ्यूम की बोतल से निकले केमिकल से आग लगने की शुरुआत हुई थी. यह स्क्रैप गोदाम बड़े इलाके में अवैध रूप से संचालित हो रहा था. साथ ही यहां आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे.
शुक्रवार (24 अप्रैल) देर शाम लगी आग को पूरी तरह बुझाने में करीब 6 घंटे का वक्त लग गया. वहीं आग बुझाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया. गोदाम के अंदर कई ड्रमों में केमिकल भरा होने की वजह से आग तेजी से फैल गई.
बीड़ी जलाने की वजह से आग लगने की आशंका
इस अवैध गोदाम को करण सिंह नाम का शख्स संचालित कर रहा था. बताया जा रहा है कि पिकअप वैन के ड्राइवर द्वारा जलाई गई बीड़ी से भी आग लगने का शक है. फिलहाल FSL टीम मामले की जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.
फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए गए. कई घंटो की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है. स्थानीय लोगों की मदद से अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास किए गए.
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Source: IOCL