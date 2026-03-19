Gurugram: मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों को फंसाकर दुष्कर्म, रियल एस्टेट एजेंट गिरफ्तार

Gurugram Crime News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 28 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट नदीम खान को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि वह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवा लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था. पुलिस के अनुसार, नदीम 12वीं पास है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है.

नदीम गुरुग्राम के सेक्टर-86 और आसपास के इलाकों में फ्लैट और कमरे किराए पर दिलाने का काम करता था. इसी पेशे का फायदा उठाकर वह लड़कियों से संपर्क करता था और उन्हें अपने फ्लैट पर बुलाता था.

मैट्रिमोनियल साइट के जरिए बनाता था शिकार

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, जैसे Jeevansathi.com, पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों से संपर्क करता था. वह खासतौर पर सुंदर और युवा लड़कियों को टारगेट करता था.

लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वह अपनी लग्जरी लाइफ की तस्वीरें भेजता था और खुद को एक सफल बिजनेसमैन बताता था. उसकी इस झूठी शानो-शौकत को देखकर कई लड़कियां उसके झांसे में आ जाती थीं. वह एक ही समय में कई लड़कियों से बात करता था और उन्हें शादी के बाद लग्जरी जिंदगी के सपने दिखाता था.

पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कम से कम दो लड़कियों को इसी तरीके से फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस को शक है कि पीड़ितों की संख्या और भी अधिक हो सकती है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. रिमांड के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और इस अपराध में कोई और व्यक्ति शामिल तो नहीं है.