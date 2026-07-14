INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल में खौफनाक वारदात, क्रिकेटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

करनाल में खौफनाक वारदात, क्रिकेटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Karnal News In Hinid: करनाल के धौलगढ़ गांव में दिनदहाड़े 10वीं के छात्र और क्रिकेट प्लेयर प्रतीक की तीन नकाबपोश बदमाशों ने डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी.

Written By : मुकुल सतीजा, करनाल |  Updated at : 14 Jul 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के करनाल जिले में दिनदहाड़े हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिले के धौलगढ़ गांव में बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान प्रतीक के रूप में हुई है, जो एक होनहार क्रिकेट प्लेयर था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीमें मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लेकर करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

प्रसाद लेकर लौटते वक्त हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक, प्रतीक बाइक से प्रसाद लेकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

Gurugram News: गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, फिर बॉयफ्रेंड ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

चश्मदीद ने बताई खौफनाक वारदात की कहानी

घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद धर्मपाल ने इस खौफनाक वारदात की आंखों देखी कहानी बताई. चश्मदीद ने बताया कि उचाना गांव के पुल की तरफ तीन युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर एक पुरानी बाइक पर खड़े थे, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी. जैसे ही प्रतीक की बाइक आगे निकली, हमलावरों ने उसके सिर पर डंडा मार दिया. प्रतीक के नीचे गिरते ही वे उसे घसीटकर खेतों में ले गए और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया.

चश्मदीद धर्मपाल ने बताया कि उसने प्रतीक को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हाथ में डंडे थे और वे उस पर भी हमला कर सकते थे. काफी देर तक पीटने के बाद बदमाश प्रतीक को अधमरा छोड़कर फरार हो गए.

हाल ही में नेशनल खेलकर लौटा था प्रतीक

मृतक के दादा दलेल सिंह ने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे, तभी फोन पर उन्हें इस घटना की मनहूस खबर मिली. उन्होंने रोते हुए बताया, "मैं सुबह ही अपने पोते को स्कूल छोड़कर आया था. वह क्रिकेट प्लेयर था और हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट खेलकर लौटा था." आनन-फानन में घायल प्रतीक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. होनहार बेटे की मौत से परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

CCTV खंगाल रही पुलिस, आरोपियों की तलाश तेज

मामले की जानकारी देते हुए थाना सदर इंचार्ज तरसेम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, ताकि नकाबपोश आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के पीछे की असल वजह का भी खुलासा किया जाएगा.

सोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Karnal News Haryana Crime News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
करनाल में खौफनाक वारदात, क्रिकेटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
करनाल में खौफनाक वारदात, क्रिकेटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
हरियाणा
Gurugram News: गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, फिर बॉयफ्रेंड ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, फिर बॉयफ्रेंड ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
हरियाणा
सोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल
सोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल
हरियाणा
Ambala News: अंबाला में टांगरी नदी का पानी घरों में घुसा, लोगों में सामान बचाने की जद्दोजहद
अंबाला में टांगरी नदी का पानी घरों में घुसा, लोगों में सामान बचाने की जद्दोजहद
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच आलाकमान की बड़ी बैठक, राहुल गांधी का सीधा मैसेज - 'किसी भी सूरत में...'
पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच आलाकमान की बड़ी बैठक, राहुल गांधी का सीधा मैसेज - 'किसी भी सूरत में...'
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
Watch: एजबेस्टन में स्टैंड में बैठे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे एमएस धोनी, अचानक नन्हे फैन ने ऑफर किए पॉपकॉर्न; फिर...
एजबेस्टन में स्टैंड में बैठे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे धोनी, नन्हे फैन ने ऑफर किए पॉपकॉर्न
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
Blog
Opinion: होर्मुज से उठता धुआं, अरब दुनिया की बेचैनी और आने वाले दिनों का खतरा
Opinion: होर्मुज से उठता धुआं, अरब दुनिया की बेचैनी और आने वाले दिनों का खतरा
इंडिया
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
विश्व
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget