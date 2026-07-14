करनाल में खौफनाक वारदात, क्रिकेटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
Karnal News In Hinid: करनाल के धौलगढ़ गांव में दिनदहाड़े 10वीं के छात्र और क्रिकेट प्लेयर प्रतीक की तीन नकाबपोश बदमाशों ने डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी.
हरियाणा के करनाल जिले में दिनदहाड़े हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिले के धौलगढ़ गांव में बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान प्रतीक के रूप में हुई है, जो एक होनहार क्रिकेट प्लेयर था.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीमें मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लेकर करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.
प्रसाद लेकर लौटते वक्त हुआ हमला
जानकारी के मुताबिक, प्रतीक बाइक से प्रसाद लेकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.
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चश्मदीद ने बताई खौफनाक वारदात की कहानी
घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद धर्मपाल ने इस खौफनाक वारदात की आंखों देखी कहानी बताई. चश्मदीद ने बताया कि उचाना गांव के पुल की तरफ तीन युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर एक पुरानी बाइक पर खड़े थे, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी. जैसे ही प्रतीक की बाइक आगे निकली, हमलावरों ने उसके सिर पर डंडा मार दिया. प्रतीक के नीचे गिरते ही वे उसे घसीटकर खेतों में ले गए और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया.
चश्मदीद धर्मपाल ने बताया कि उसने प्रतीक को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हाथ में डंडे थे और वे उस पर भी हमला कर सकते थे. काफी देर तक पीटने के बाद बदमाश प्रतीक को अधमरा छोड़कर फरार हो गए.
हाल ही में नेशनल खेलकर लौटा था प्रतीक
मृतक के दादा दलेल सिंह ने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे, तभी फोन पर उन्हें इस घटना की मनहूस खबर मिली. उन्होंने रोते हुए बताया, "मैं सुबह ही अपने पोते को स्कूल छोड़कर आया था. वह क्रिकेट प्लेयर था और हाल ही में नेशनल टूर्नामेंट खेलकर लौटा था." आनन-फानन में घायल प्रतीक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. होनहार बेटे की मौत से परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
CCTV खंगाल रही पुलिस, आरोपियों की तलाश तेज
मामले की जानकारी देते हुए थाना सदर इंचार्ज तरसेम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, ताकि नकाबपोश आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के पीछे की असल वजह का भी खुलासा किया जाएगा.
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