मामन खान मामले में भूपेंद्र हुड्डा ने की निष्पक्ष जांच की मांग, JJP को बताया BJP की 'बी टीम'

करनाल के इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक मामन खान के मामले पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि एफआईआर में शुरू में मामन खान का नाम नहीं था, बाद में जोड़ा गया और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गईं, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. हुड्डा ने जोर देकर कहा कि किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और आरोपों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय घटना हुई, उस दौरान मामन खान मौके पर मौजूद नहीं थे. नूंह मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है.

बीजेपी की बी टीम है जेजेपी- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

जानकारी के अनुसार, हिसार में जेजेपी की और से छात्र महापंचायत की गई. जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम है. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनाने वाले तो वही थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया छात्र पंचायत में बिहार से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए थे. जिस पर उन्होंने कहा मैंने बता दिया जेजेपी बी टीम है बीजेपी की.

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हमारे समय हरियाणा से चले गए थे बदमाश- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक ब्यान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब में कमल खिलता है तो सभी नक्शा तस्कर पाकिस्तान भाग जाएंगे, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अभी तो हरियाणा में आए हुए हैं पहले हरियाणा से तो भगाओ. हरियाणा में बिगड़ी हुई कानूनी व्यवस्था पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा आज हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है हमारे समय में बदमाश हरियाणा से चले गए थे, लेकिन अब लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है.

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