Panipat News: पानीपत में रास्ता मांगने पर वकील पर हमला, पिस्टल दिखाकर धमकाया, मामला दर्ज

पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र में एडवोकेट पर जानलेवा हुआ है. बताया गया कि पानीपत कोर्ट के एक युवा वकील पर करीब 8 से 10 युवकों ने लाठी-डंडों और हथियारों हमला कर दिया. वकील पर हमला उस वक्त हुआ जब वे बीच सड़क पर जाम लगा रही एक जोंगा जीप के ड्राइवर से रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाया था. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मूल रूप से आदर्श नगर निवासी पीड़ित एडवोकेट हेमंत ने पुलिस बताया कि वह पानीपत कोर्ट में वकालत करते हैं. वह अपने दोस्त विजय के साथ क्रेटा कार में सवार होकर मॉडल टाउन स्थित अपने एक साथी वकील से परीक्षा के नोट्स लेने जा रहे थे. जब वे आर्य समाज मंदिर रिंग रोड के पास पहुंचे, तो उनके आगे एक काली खुली जोंगा जीप बेहद धीमी गति से सड़क के बिल्कुल बीच में चल रही थी.

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रास्ता मांगने पर बीच सड़क लहराई पिस्टल

उन्होंने बताया कि जीप में दो युवक सवार थे, जिनकी वजह से पीछे लंबा जाम लग रहा था. हेमंत ने जब रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजाया, तो जीप में ड्राइवर के साथ बैठे युवक ने अचानक हवा में पिस्टल लहरा दी और गाली देते हुए चिल्लाया और कहा साले चुप, छाती में गोली लगेगी. हेमंत ने तुरंत सुरक्षा के लिहाज से अपने मोबाइल से उस जोंगा जीप की वीडियो बनानी शुरू कर दी. लोगों को इकट्ठा होते देख दोनों जीप सवार युवक वहां से भाग निकले.

आरोपियों ने वकील को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

पीड़ित हेमंत के अनुसार, इस घटना के कुछ ही देर बाद जब वे सागर रत्ना रेस्टोरेंट के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर बाहर खड़े थे, तभी अचानक एक स्कूटी और सफेद रंग की कार में सवार होकर करीब 8 से 10 युवक वहां पहुंचे. उन सभी के हाथों में लाठी-डंडे और घातक हथियार थे.

बताया गया कि युवकों ने आते ही हेमंत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उनकी कमर, कंधे, हाथ और पैरों पर बेरहमी से वार किए. जब हेमंत और उनके दोस्त ने शोर मचाया तो आरोपी भागने लगे. हेमंत ने हिम्मत दिखाकर भाग रहे स्कूटी सवार युवकों को पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी गिर गई, लेकिन हेमंत गंभीर चोटों के कारण वहीं बेहोश हो गए.

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