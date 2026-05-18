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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: स्कूटी किनारे खड़ी कर कारोबारी दंपती ने नहर में लगाई छलांग, गोताखोर तलाश में जुटे

Panipat News: स्कूटी किनारे खड़ी कर कारोबारी दंपती ने नहर में लगाई छलांग, गोताखोर तलाश में जुटे

Panipat News In Hindi: पानीपत के सिवाह नहर पुल के पास एक कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ नहर से छलांग लगा दी. दोनों पत्नी-पति स्कूटी से नहर के पास आए थे, फिर अपनी चप्पलें स्कूटी पर उतारकर छलांग लगाई.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 May 2026 07:27 PM (IST)
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पानीपत में एक कारोबारी ने सोमवार (18 मई) सुबह अपनी पत्नी के साथ सिवाह नहर पुल के पास नहर में छलांग लगा दी. दोनों असंध स्थित अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर नहर किनारे पहुंचे थे. दोनों को नहर में डूबता देख लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इसराना भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से नहर में दोनों की तलाश की जा रही है.

बच्चों ने घर पर मां-बाप के ना मिलने पर की तलाश शुरू

कारोबारी के एक परिजन ने बताया कि सुबह जब मुरारी लाल के बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि घर में स्कूटी नहीं खड़ी है. इसके बाद जब घर में मम्मी पापा भी नहीं मिले, तब उन दोनों की तलाश शुरू की गई. मगर कुछ देर बाद सूचना मिली कि उनकी स्कूटी पानीपत में नहर किनारे खड़ी है.

जानकारी के अनुसार, असंध निवासी मुरारी लाल गोयल (60) अपनी 56 वर्षीय पत्नी के साथ स्कूटी पर सवार होकर सिवाह नहर पुल के पास पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दंपती ने पहले अपनी स्कूटी को किनारे पर खड़ा किया, अपनी चप्पलें स्कूटी पर ही उतारकर रखीं और फिर अचानक दोनों ने नहर में छलांग लगा दी. मुरारी लाल बड़े कारोबारी हैं. वो राइस मिलर होने के साथ उनकी आढ़त की दुकान और एक फैक्ट्री भी है.

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दोनों दंपति में व्यापार या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं

सूचना मिलने पर पानीपत नहर पर पहुंचे बच्चों ने बताया कि माता-पिता के घर से निकलने और यहां पहुंचने तक की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही दोनों में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी. उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है और किसी प्रकार की कोई टेंशन भी नहीं थी.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए इसराना थाना के SHO हरिराम ने बताया कि सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी और औरत नहर में डूब गए हैं. सूचना मिलने पर डायल 112 गाड़ी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यहां आने के बाद पता लगा कि ये असंध के रहने वाले पति-पत्नी हैं. जो कि अपनी स्कूटी पर सवार हो कर आए थे.

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Published at : 18 May 2026 07:26 PM (IST)
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