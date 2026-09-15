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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाExclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी

Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी

गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पीड़ित सिया ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि घटना वाले दिन उनकी मौत हो सकती थी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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हरियाणा स्थित गुरुग्राम में हिट एंड रन का शिकार हुईं सिया ने दावा किया है कि उन्हें दिन दहाडे़ मारने की कोशिश हुई. आरोपी के दावों को झूठा बताते हुए सिया ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उस दिन मेरी मौत भी हो सकती थी. उन्होंने मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि गाड़ी वाला आता है और मुझे छेड़ता है. इस दौरान मुझे डर भी लगता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए. इससे बचने के लिए मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की. जब आगे गाड़ी मेरी स्लो हुई तब इसने मुझे मार के वहां से भाग जाता है.

उधर, रविवार को बाइकर को टक्कर मारकर मौके से फरार हुए आरोपी को राजस्थान से पकड़ा गया है. मामले में आरोपी पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है, जबकि आरोपी का दावा है कि उससे गलती से टक्कर लगी थी. पुलिस ने सिया का बयान दर्ज किया है. वहीं, FIR में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई है. आरोपी के दावों के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.

क्या है कल्याण का पक्ष?

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में सिया ने आरोपी पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है, जबकि कल्याण ने सफाई देते हुए कहा कि ओवरटेक करते समय लापरवाही से टक्कर लगी. सिया का आरोप है कि कार सवार इशारे कर रहे थे और बाइक रोकने को कहा गया था. वहीं कल्याण का दावा है कि बाइकर्स ही उकसा रहे थे और तेज बाइक चला रहे थे, इसलिए उन्हें समझाया गया.

सिया ने आरोप लगाया कि कार में सभी लड़के थे और वे शराब के नशे में थे, जबकि कल्याण ने कहा कि घटना सुबह करीब 7 बजे की है और यह दावा झूठा है. सिया का सवाल है कि अगर गलती से टक्कर लगी थी तो आरोपी मौके से क्यों भागा, जबकि कल्याण का कहना है कि बाइकर्स मारपीट कर सकते थे, इसलिए वहां से निकल गए.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 15 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS CRIME NEWS
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