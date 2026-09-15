Exclusive: गुरुग्राम हिट एंड रन की शिकार सिया बोलीं- मेरी मौत हो सकती थी

हरियाणा स्थित गुरुग्राम में हिट एंड रन का शिकार हुईं सिया ने दावा किया है कि उन्हें दिन दहाडे़ मारने की कोशिश हुई. आरोपी के दावों को झूठा बताते हुए सिया ने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उस दिन मेरी मौत भी हो सकती थी. उन्होंने मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि गाड़ी वाला आता है और मुझे छेड़ता है. इस दौरान मुझे डर भी लगता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए. इससे बचने के लिए मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की. जब आगे गाड़ी मेरी स्लो हुई तब इसने मुझे मार के वहां से भाग जाता है.

उधर, रविवार को बाइकर को टक्कर मारकर मौके से फरार हुए आरोपी को राजस्थान से पकड़ा गया है. मामले में आरोपी पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है, जबकि आरोपी का दावा है कि उससे गलती से टक्कर लगी थी. पुलिस ने सिया का बयान दर्ज किया है. वहीं, FIR में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई है. आरोपी के दावों के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है.

क्या है कल्याण का पक्ष?

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में सिया ने आरोपी पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है, जबकि कल्याण ने सफाई देते हुए कहा कि ओवरटेक करते समय लापरवाही से टक्कर लगी. सिया का आरोप है कि कार सवार इशारे कर रहे थे और बाइक रोकने को कहा गया था. वहीं कल्याण का दावा है कि बाइकर्स ही उकसा रहे थे और तेज बाइक चला रहे थे, इसलिए उन्हें समझाया गया.

सिया ने आरोप लगाया कि कार में सभी लड़के थे और वे शराब के नशे में थे, जबकि कल्याण ने कहा कि घटना सुबह करीब 7 बजे की है और यह दावा झूठा है. सिया का सवाल है कि अगर गलती से टक्कर लगी थी तो आरोपी मौके से क्यों भागा, जबकि कल्याण का कहना है कि बाइकर्स मारपीट कर सकते थे, इसलिए वहां से निकल गए.