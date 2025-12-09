गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए एक ड्राइवर ने अपने ही मालिक को लूट लिया. तीन महीने पहले नौकरी पर आए इस ड्राइवर ने मालिक की न केवल गाड़ी बल्कि करीब 9 लाख रुपये भी लूट लिए. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया.

सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी ड्राइवर को करीब एक महीने बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से गिरफ्तार किया है. आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गुड़गांव लाने के बाद अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है.

गुरुग्राम ले जाकर मालिक को गाड़ी से उतार दिया

पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसने फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले राहुल को करीब चार महीने पहले नौकरी पर रखा था. 7 नवंबर को राहुल उन्हें गाड़ी में लेकर जा रहा था. जब वह गुरुग्राम पहुंचे तो राहुल ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया और उनकी टोयोटा लेक्सस गाड़ी सहित 9 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले को जांच के लिए अपराध शाखा सेक्टर-43 की टीम को सौंप दिया.

प्रेमिका के साथ लग्जरी लाइफ जीने के लिए की लूट

क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिमाचल प्रदेश से काबू कर लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक तौर की जांच में सामने आया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एन्जॉय करने और लग्जरी लाइफ जीने के लिए ही इस वारदात को अंजाम दिया था.

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

