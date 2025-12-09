वीडियो: गुरुग्राम में फिर दिखा थार का आतंक, एक गाड़ी से जोरदार टक्कर, चालक घायल
Gurugram Thar News: गुरुग्राम के घामडौज टोल पर तेज रफ्तार थार ने फिगो कार को जोरदार टक्कर मारकर बड़ा हादसा कर दिया. कार चार बार पलटी और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
गुरुग्राम के घामडौज टोल के पास तेज रफ्तार थार ने बड़ा हादसा कर दिया. ये हादसा सोमवार (8 दिसंबर) दोपहर की बताई जा रही है. भौंडसी इलाके में हुई इस घटना में काले रंग की थार ने आगे चल रही फोर्ड फिगो कार को पीछे से तेज रफ्तार में टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि फिगो कार चार बार पलटकर उल्टी पड़ गई.
हादसे में कार चालक के सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई है. मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत पहुंचकर घायल युवक को बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी. सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की.
हादसा कैसे हुआ?
घटना दोपहर करीब 1:32 बजे उस समय हुई जब फिगो कार सोहना से गुरुग्राम की ओर जा रही थी. पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार ने अचानक उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन पूरी तरह अनियंत्रित हो गया. टक्कर की रफ्तार इतनी अधिक थी कि फिगो कार कई बार पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
#Gurugram Sohna Hwy, Toll Plaza🚨⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) December 8, 2025
What’s wrong with Mahindra #Thar Driver?@DriveSmart_IN @dabir @InfraEye @sss3amitg
pic.twitter.com/L4H4qr1BIj
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद लोग मौके पर पहुंचे और घायल चालक को कार से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए. सीसीटीवी फुटेज में न सिर्फ टक्कर का क्षण दिखा, बल्कि कार के पलटने और राहगीरों की मदद की पूरी तस्वीर साफ नजर आई. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि यह मामला स्पष्ट रूप से तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का है.
आरोपी गिरफ्तार, थार गाड़ी बरामद
वहीं भौंडसी थाना पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आरोपी थार चालक को अलीपुर, गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 39 वर्षीय भरत निवासी अलीपुर के रूप में हुई है. पूछताछ में भरत ने स्वीकार किया कि वह अपने भाई की थार में प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से गुरुग्राम जा रहा था. उसने माना कि उसकी गाड़ी की रफ्तार अधिक थी, जिसके कारण आगे चल रही फिगो कार से उसकी थार टकरा गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया है.
सीसीटीवी ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार और सड़क पर नियमों की अनदेखी ऐसे हादसों की मुख्य वजह बन रही है. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आरोपी की पहचान तेजी से हो सकी. फिलहाल घायल चालक का उपचार जारी है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. गुरुग्राम में थार से जुड़े तेज रफ्तार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल भी बढ़ता जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL