गुरुग्राम में घर के बाहर युवक पर फायरिंग, गोली छूकर निकली, आरोपी हथियार फेंक हुआ फरार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में सरेआम फायरिंग से दहशत फैली.

पुलिस ने मौके से देसी कट्टा, खाली कारतूस बरामद किया.

सड़कों पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं से सुरक्षा पर सवाल.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में.

गुरुग्राम के पॉश इलाके में सरेआम फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया. गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. ताजा मामला लक्ष्मण विहार का है, जहां सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है. इस घटना से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पूरी रात पुलिस मौके पर जांच करती रही.

यहां लक्ष्मण विहार में बुधवार (6 मई) को हुई इस घटना के बाद से इलाके के डर का माहौल है. यहां एक आईटी कर्मचारी जैसे ही अपनी कार लेकर अपने घर पहुंचा, वहां मौजूद बदमाश ने उसपर फायरिंग कर दी. गनीमत ये रही कि गोली कनपटी को छूते हुए घर की दीवार जा लगी. घायल का कल्याणी अस्पताल में इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर गोली किसने और क्यों चलाई.

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मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम गली नंबर-4, लक्ष्मण विहार पहुंची. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. गोली किसी व्यक्ति के कान को छूकर घर की दीवार में जा लगी. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अकेला था और पैदल ही मौके पर पहुंचा था. उसने देसी कट्टे से एक राउंड फायर किया और वारदात के बाद हथियार मौके पर ही फेंककर फरार हो गया.

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल लूटपाट जैसा कोई एंगल सामने नहीं आया है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर का निशाना कौन था और फायरिंग के पीछे उसकी मंशा क्या थी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाती है.

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