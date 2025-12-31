फरीदाबाद गैंगरेप: पीड़िता के चेहरे की हड्डी टूंटी, आंख और कंधे पर गहरी चोट, करनी पड़ेगी सर्जरी

हरियाणा स्थित फरीदाबाद में चलती कार में 26 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला ऐसा है कि सुन कर आपकी रूह कांप जाएगी. पीड़िता को कथित तौर पर आरोपियों ने 2 घंटे तक बंधक बनाकर रेप किया और बाद में सड़क किनारे फेंक दिया. 30 दिसंबर की सुबह करीब 5 बजे पीड़िता को फरीदाबाद के प्रयाग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ICU में इलाज चल रहा है. डॉक्टर अभी सर्जरी का प्लान कर रहे हैं.

ICU में भर्ती पीड़िता की हालत और इलाज की जानकारी

अस्पताल में पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टर अमित और डॉक्टर सौम्या ने बताया कि महिला को रेप के तुरंत बाद अस्पताल लाया गया था. डॉक्टर सौम्या के अनुसार, पीड़िता के दाहिने कंधे और आंख पर गंभीर चोटें हैं. जांच में आंख के आसपास की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है. पीड़िता को मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं और कई जगह चोट के निशान मौजूद हैं. डॉक्टरों ने MLC किया है और जरूरी सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. फॉरेंसिक रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर पुलिस को सौंपी जाएगी.

डॉक्टर सौम्या ने TT में बताया कि पीड़िता के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती. हालांकि यह साफ है कि महिला को आंख और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं, जो मारपीट और हिंसा की ओर इशारा करती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन निगरानी में रखा गया है. मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक इलाज दिया जा रहा है.

बहन ने पहुंचाया अस्पताल, CCTV के जरिए पुलिस कर रही जांच

पीड़िता की बहन उन्हें पहले डीके अस्पताल लेकर गई थीं, जहां से शाम करीब 3 बजे प्रयाग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शिफ्ट किया गया. उसी समय पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज किया गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहाड़ी इलाके के पास दो घंटे तक गाड़ी रोककर बारी-बारी से गैंगरेप किया.

इस दौरान न तो कोई पुलिस पेट्रोलिंग दिखी और न ही मदद मिली. घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, जिसमें एक सफेद कार निकलती हुई नजर आई है. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है.

चलती कार में गैंगरेप, FIR दर्ज, कई सवाल उठे

पीड़िता के बयान के अनुसार, उन्हें कार में लिफ्ट दी गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर करीब दो घंटे तक घुमाया. देर रात करीब 3 बजे SGM नगर के पास चलती कार से उन्हें फेंक दिया गया. विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई. गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घने कोहरे और रात के समय पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी, जिससे आरोपी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहे.