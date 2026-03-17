राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग हरियाणा कांग्रेस चीफ राव नरेंद्र सिंह बोले, 'गद्दारी करने वाले...'

हरियाणा में कांग्रेस ने राज्यसभा की दो में से एक सीट पर कब्जा कर लिया है लेकिन इस चुनाव में क्रॉस-वोटिंग होने से सियासत गरमाई हुई है. इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि गद्दारी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

करनाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत ही आम परिवार के बेटे को टिकट दिया. अगर बीजेपी चाहती तो आराम से एक उम्मीदवार उनका जीत हासिल करता और एक उम्मीदवार हमारी पार्टी से जीत दर्ज करता लेकिन भाजपा ने धन बल और बाहुबली व्यक्ति को मुकाबले में अपने समर्थित उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि हमारा उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी पंचायत में ना जा सके.

बीजेपी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए- राव नरेंद्र सिंह

राव नरेंद्र ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए. विधायकों को प्रलोभन दिया गया. धमकियां दी गई और दबाव डाला गया. अधिकारियों पर भी दबाव डाला गया.'' कांग्रेस नेता राव नरेंद्र ने प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं का धन्यवाद भी किया और कहा कि सभी ने अपने-अपने तरीके से पार्टी की मदद की.

मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव पर पूरी नजर बनाए थे- राव नरेंद्र

हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख ने ये भी कहा कि पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव पर पूरी नजर बनाए हुए थे और प्रभारी उन्हें हर पल की रिपोर्ट दे रहे थे. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव की निष्पक्षता में दखल देने की कोशिशें की गईं.

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च) को वोटिंग हुई थी और उसके बाद देर रात नतीजे घोषित किए गए. इस चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत हासिल की. जबकि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा.