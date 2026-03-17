Haryana: प्रेमिका को रंग लगाने पर युवक की हत्या, दोस्तों ने रची खौफनाक साजिश

Haryana Crime News: हरियाणा के पानीपत से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां होली के दिन प्रेमिका को रंग लगाने के मामूली विवाद ने एक 23 साल के युवक की जान ले ली. आरोपियों ने दोस्ती का भरोसा तोड़ते हुए युवक की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

मृतक युवक का नाम कालू (23) बताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में संजू, राहुल और विशाल नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, संजू इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था. दरअसल, होली के दिन कालू ने संजू की प्रेमिका को रंग लगा दिया था. इसी बात को लेकर संजू के मन में गुस्सा और बदले की भावना पैदा हो गई थी, जिसके बाद उसने कालू को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

कैसे रची हत्या की साजिश?

जीआरपी के पुलिस अधिकारी धर्मपाल के मुताबिक, आरोपियों ने इस हत्या की योजना पहले से बना रखी थी. घटना की शाम को संजू ने कालू को घर से बाहर बुलाया और उसे अपने साथ शराब पीने के लिए ले गया. इस दौरान तीनों आरोपियों ने खुद कम शराब पी और कालू को ज्यादा शराब पिलाई, ताकि वह पूरी तरह नशे में हो जाए.

जब कालू नशे की हालत में था, तब आरोपी उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गए. वहां संजू ने पहले उसकी गर्दन पर स्क्रू ड्राइवर से हमला किया. हालांकि इस वार से कालू की मौत नहीं हुई. इसके बाद आरोपियों ने उसे जिंदा ही रेलवे ट्रैक पर बांध दिया. नशे की हालत में होने के कारण कालू अपनी रक्षा नहीं कर सका और कुछ ही देर में वहां से गुजरने वाली ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

तकनीकी जांच से खुला हत्या का राज

शुरुआत में इस घटना को दुर्घटना या आत्महत्या माना जा रहा था. लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई संदिग्ध बातें सामने आईं. कालू के मोबाइल फोन की लोकेशन और आरोपियों की गतिविधियों पर संदेह होने लगा.

कड़ी पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया. जांच में यह भी सामने आया कि कालू और संजू के बीच पहले से भी विवाद चल रहा था. दरअसल, कालू ने कभी संजू की बाइक ली थी, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैसे भी उसने वापस नहीं दिए थे.

पुलिस के मुताबिक, इन सभी कारणों ने मिलकर संजू के मन में बदले की भावना पैदा कर दी. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.