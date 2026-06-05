कांग्रेस विधायक रेनू बाला के पति BJP में शामिल, CM सैनी ने यमुनानगर को दी 5 करोड़ की सौगात

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए स्थानीय नेता ऋषिपाल इंजीनियर का स्वागत किया और उन्हें पार्टी परिवार का हिस्सा बनने पर शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर विस्तार से बात की. ऋषिपाल इंजीनियर सादौरा से कांग्रेस की विधायक रेनू बाला के पति हैं.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साढ़ौरा उनके लिए कोई पराया क्षेत्र नहीं है. यह उनका अपना घर है और यहां के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और सरकार पूरी निष्ठा के साथ विकास एवं जनसेवा के कार्य कर रही है.

Panipat News: 'मस्जिद पर कब्जा लेने आया हूं' कहकर बनाया वीडियो, वायरल होते ही पुलिस ने कान पकड़कर मांगवाई माफी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जनता से 217 संकल्प किए थे. इनमें से 63 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं, जबकि बाकी संकल्पों को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

25 हजार युवाओं को मिली नौकरी- मुख्यमंत्री

युवाओं के रोजगार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 25 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे योग्य युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर अवसर मिल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की योजना शुरू की है. इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. वहीं बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों से लगातार राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, ताकि छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिल सके.

कांग्रेस में होगी कैप्टन अमरिंदर की वापसी? पूर्व सीएम के बयान से मिले संकेत, बोले- 'वे हमारे संपर्क में हैं और...'

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिपाल इंजीनियर की ओर से साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जो मांगपत्र दिया गया है, उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की और कहा कि विकास योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील भी की.