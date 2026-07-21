किसान आंदोलन के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर

दिल्ली में किसान घाट पर आयोजित किसान महापंचायत, संसद क्षेत्र में चल रही गतिविधियों और विभिन्न संगठनों के प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोनीपत के कुंडली बॉर्डर, नेशनल हाईवे 44 स्थित भिगान टोल प्लाजा और सोनीपत-पानीपत सीमा पर स्थित हल्दाना बॉर्डर पर पुलिस ने थ्री-लेयर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली जाने वाले हर वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी किसान नेता भेष बदलकर साथियों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं.

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दिल्ली जाने वाले मार्गो पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली में आज किसान घाट पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही संसद और जंतर-मंतर क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है. इसी के मद्देनजर हरियाणा से दिल्ली जाने वाले मार्गो पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सोनीपत के कुंडली बॉर्डर, भिगान टोल प्लाजा और हल्दाना बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली की ओर जाने वाले संदिग्ध वाहनों को रोक कर जांच की जा रही है, जबकि यात्रियों की पहचान और उनके गंतव्य की जानकारी भी ली जा रही है. इसके बावजूद भी किसान नेता पुलिस को चकमा देकर दिल्ली पहुंच रहे हैं.

किसान नेता ने कहा- हमें घर में किया जा रहा कैद

किसान नेता सत्यवान नरवाल ने कहा कि उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया है और यह गलत है. वह देश के किसान है आतंकवादी नहीं हैं. उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए वह अपनी मांग को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस डील से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे. देश के किसानों का पहले ही बुरा हाल है और अमेरिका के किसानों को तो बड़ा बाजार मिलने जा रहा है, लेकिन देश के किसानों का क्या हाल होगा. इस डील के कारण देश का किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा. आज हम भेष बदलकर पहुंच रहे हैं क्योंकि पुलिस रोक रही है और हमें घरों में कैद कर रही है.

थ्री-लेयर चेकिंग सिस्टम लागू

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्थानों पर थ्री-लेयर चेकिंग सिस्टम लागू किया गया है. पहली लेयर में सामान्य जांच, दूसरी लेयर में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों का सत्यापन तथा तीसरी लेयर में अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जा रही है. पुलिस विशेष रूप से समूह में यात्रा कर रहे लोगों और बड़े वाहनों पर नजर बनाए हुए है.

कुंडली बॉर्डर सहित सभी प्रमुख नाकों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

जांच के कारण वाहनों की गति प्रभावित

वहीं, सुरक्षा जांच के कारण कुछ स्थानों पर वाहनों की गति धीमी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए यातायात को सुचारु बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रशासन के अनुसार, कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है.

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