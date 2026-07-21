PM मोदी की रैली बनी गेमचेंजर! महिपाल ढांडा बड़ा दावा, 'पंजाब में अब बदल गया माहौल'

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हुई रैली के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल चुका है. उन्होंने कहा कि अब पंजाब में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जनता बदलाव का मन बना चुकी है.

महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी सोच केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने की है. उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता अब विकास की राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है और भाजपा को समर्थन देने का मन बना चुकी है.

किसान आंदोलन के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर

उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी कभी ऐसा ही राजनीतिक माहौल था जैसा आज पंजाब में दिखाई दे रहा है. लेकिन वहां जनता ने बदलाव का फैसला लिया और विकास की राजनीति को चुना. ढांडा का कहना है कि अब पंजाब में भी वैसा ही माहौल बन चुका है और लोग नई सरकार चाहते हैं.

AAP सरकार पर साधा निशाना, अर्थव्यवस्था पर उठाए सवाल

शिक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान, कर्मचारी और युवा सभी परेशान हैं. राज्य में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं और सरकार के पास कोई ठोस जनकल्याणकारी नीति नहीं है.

उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटकर कमजोर कर दिया है और प्रदेश को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया है.

'केवल चुटकुले सुनाने से सरकार नहीं चलती'

महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल चुटकुले सुनाने से सरकार नहीं चलती. उन्होंने कहा कि जनता अब जवाब मांग रही है और विकास, रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था चाहती है.

सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पंजाब की राजनीति में नया संदेश देगी और भाजपा के पक्ष में माहौल को और मजबूत करेगी. उनके अनुसार, पंजाब की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और भाजपा को स्पष्ट जनादेश देने का मन बना चुकी है.