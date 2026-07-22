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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, संजय सिंह बोले, 'क्या ये लोग...'

सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, संजय सिंह बोले, 'क्या ये लोग...'

Sonam Wangchuk News: सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर पुलिस ने रोक दिया. संजय सिंह, प्रिया सरोज और संजय यादव ने सरकार पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 22 Jul 2026 08:33 PM (IST)
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गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने अस्पताल के बाहर रोक दिया. सांसदों का कहना है कि वे सोनम वांगचुक को 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सौंपने आए थे, जिसमें उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की गई है. हालांकि पुलिस ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाने और वांगचुक से मिलने की अनुमति नहीं दी.

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने कहा, "इतिहास में पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि पुलिस किसी अस्पताल में भर्ती मरीज से लोगों को मिलने से रोक रही है. हम सोनम वांगचुक से मिलने आए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं. आखिर क्यों? 55 सांसदों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और हम यह पत्र उन्हें देने आए हैं, जिसमें उनसे अपना अनशन खत्म करने का अनुरोध किया गया है. क्या ये लोग सोनम वांगचुक को मारना चाहते हैं?"

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उन्होंने आगे कहा, "इस पत्र में लिखा है कि आप अपना अनशन समाप्त करें. आपकी सेहत और आपके जीवन के महत्व को देखते हुए आपको अब यह अनशन जारी नहीं करना चाहिए. सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर देश के सांसद उन्हें आश्वस्त करेंगे, तो वे अपना अनशन तोड़ सकते हैं. लेकिन हमें यह पत्र उन्हें देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है और न ही उनसे मिलने दिया जा रहा है."

संजय सिंह ने कहा, "जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिले थे. विपक्ष के कई सांसद भी उनसे मिलने आए हैं, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है."

मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे- प्रिया सरोज

समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने कहा, "जब तक हमें उनसे मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे. चाहे रात हो या सुबह, हम उनसे मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हमें वह मेडिकल प्रोटोकॉल दिखाइए, जिसका हवाला दिया जा रहा है. हमसे पहले कई नेता आए, उन्हें मिलने की अनुमति दी गई. लेकिन जब हमारी बारी आई तो मेडिकल प्रोटोकॉल की बात सामने आ गई. पुलिस का हमारे प्रति रवैया भी बेहद गलत रहा. जब तक हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे."

RJD सांसद संजय यादव ने लगाए गंभीर आरोप

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद संजय यादव ने कहा, "भाजपा के नेता तो अंदर जाएंगे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जाएगा. सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की जा रही है. इन्हें बुनियादी प्रोटोकॉल तक की जानकारी नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि हमें यह बताइए कि आपको किसने रोका है. क्या प्रशासन ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है या फिर किसके निर्देश पर हमें मिलने से रोका जा रहा है?"

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विपक्षी सांसदों का कहना है कि जब तक उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वे अस्पताल के बाहर अपना विरोध जारी रखेंगे. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Gurugram News Sonam Wangchuk HARYANA NEWS SANJAY SINGH
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