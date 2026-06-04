फरीदाबाद: जेवर एक्सप्रेसवे पर निर्माण की जगह हादसा, क्रेन पलटने से कई मजदूर दबे, एक की मौत

Faridabad News: जेवर एक्सप्रेसवे पर निर्माण की जगह हादसा, क्रेन पलटने से कई मजदूर दबे, एक की मौत
Faridabad News in Hindi: फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द गांव के पास हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी.
फ़रीदाबाद में बड़ा हादसा हो गया. जेवर एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा था इसी दौरान क्रेन पलट गई. क्रेन के नीचे कई मजदूर दब गए. अभी तक 2 लोग निकाले गए हैं. इसमें से एक की मौत हो गयी है जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पनहेड़ा खुर्द गांव के पास ये हादसा हुआ.
Faridabad, Haryana: A major accident has been reported on the under-construction green highway connecting Faridabad to Jewar International Airport. During construction work, a heavy machine reportedly collapsed, raising fears that several workers may be trapped underneath. The… pic.twitter.com/A6RlYZ6SEI— IANS (@ians_india) June 4, 2026
(खबर अपडेट होगी...)