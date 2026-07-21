INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, खेलते-खेलते युवक पर गिरा बास्केटबॉल पोल, रीढ़ में फ्रैक्चर

Gurugram News: गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, खेलते-खेलते युवक पर गिरा बास्केटबॉल पोल, रीढ़ में फ्रैक्चर

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम की अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी में बास्केटबॉल पोल गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मेंटेनेंस एजेंसी और बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 21 Jul 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर-84 स्थित अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी में रविवार (20 जुलाई) शाम एक बड़ा हादसा हो गया. बास्केटबॉल कोर्ट में दोस्तों के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे 24 वर्षीय कार्तिक दलाल पर अचानक बास्केटबॉल का पोल गिर गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि साथ खेल रहे बाकी युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए. इसके बाद साथियों और वहां मौजूद लोगों ने पोल के नीचे दबे कार्तिक को बाहर निकाला और तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया. पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.

हादसे में कार्तिक दलाल गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों के मुताबिक उसकी कमर में 3 जगह फ्रैक्चर आए हैं और रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है. फिलहाल उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

PM मोदी की रैली बनी गेमचेंजर! महिपाल ढांडा बड़ा दावा, 'पंजाब में अब बदल गया माहौल'

मेंटेनेंस एजेंसी और बिल्डर पर भड़के निवासी

हादसे के बाद सोसाइटी के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. बड़ी संख्या में निवासी इकट्ठा हुए और मेंटेनेंस एजेंसी व बिल्डर के खिलाफ विरोध जताया. लोगों का कहना है कि सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन जरूरी मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

निवासियों का आरोप है कि बास्केटबॉल पोल काफी समय से जर्जर हालत में था और उस पर जंग भी लगी हुई थी. इसकी जानकारी कई बार मेंटेनेंस विभाग को दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का कहना है कि अगर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था.

सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि किसी भी मरम्मत के काम के लिए पहले लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है. उनका आरोप है कि मेंटेनेंस एजेंसी पहले अपने अकाउंट विभाग से मंजूरी लेने की बात करती है और उसके बाद ही किसी काम पर विचार किया जाता है. इसी वजह से सोसाइटी की कई सुविधाएं जर्जर होती जा रही हैं और बड़े हादसों का खतरा लगातार बना रहता है.

किसान आंदोलन के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर

पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

कार्तिक के पिता धर्मेंद्र दलाल ने बताया कि उनका बेटा बी-फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुका है और दोस्तों के साथ खेलते समय यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि घटना के समय पास में बैठे सीनियर सिटीजन सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया.

परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को देकर मेंटेनेंस एजेंसी और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.

और पढ़ें
Published at : 21 Jul 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Gurugram News: गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, खेलते-खेलते युवक पर गिरा बास्केटबॉल पोल, रीढ़ में फ्रैक्चर
गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, खेलते-खेलते युवक पर गिरा बास्केटबॉल पोल, रीढ़ में फ्रैक्चर
हरियाणा
PM मोदी की रैली बनी गेमचेंजर! महिपाल ढांडा बड़ा दावा, 'पंजाब में अब बदल गया माहौल'
PM मोदी की रैली बनी गेमचेंजर! महिपाल ढांडा बड़ा दावा, 'पंजाब में अब बदल गया माहौल'
हरियाणा
किसान आंदोलन के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर
किसान आंदोलन के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा, पुलिस अलर्ट पर
हरियाणा
सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप
सोनीपत रेलवे स्टेशन पर हंगामा, जंतर-मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, DCP पर गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
दिल्ली NCR
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल
इंडिया
Explained: PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेस का 'सरप्राइज प्रोटेस्ट'! क्या राहुल गांधी का धरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएगा?
क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय? PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन से कितना असर
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
इंडिया
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget